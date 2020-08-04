4 Ağustos Türkiye Koronavirüs Tablosu, 4 Ağustos Vaka Sayısı Kaç Oldu?

Koronavirüs yayılmaya devam ediyor. 4 Ağustos Türkiye koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? 4 Ağustos Türkiye koronavirüs can kaybı kaç? 4 Ağustos Türkiye koronavirüs tablosu duyuruldu. İşte 3 Ağustos Türkiye koronavirüs tablosu.

4 Ağustos Türkiye Koronavirüs Vaka Sayısı ve Can Kaybı

Son 24 saatte 46.249 test yapıldığı ve 1.083 yeni vaka tespit edildiği duyuruldu. Bugün 18 kişi hayatını kaybetti ve 994 kişi iyileşti.

4 Ağustos Türkiye Koronavirüs Toplam Vaka Sayısı ve Can Kaybı

4 Ağustos itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam vaka sayısı 234.934 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 5.765'e yükseldi.

Toplam ağır hasta sayısının 583 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 218.491 olarak açıklandı.

Fahrettin Koca açıklamasında şunları söyledi:

"YENİ HASTA SAYISINDAKİ YÜKSELME CİDDİ. İki gün arasındaki fark, yakın zamanda ilk kez bu kadar belirgin. Bayram ve tatildeki temas ortamının ağır sonuçlara yol açmasını önlemeliyiz. Hepimiz birbirimize karşı sorumluyuz. Tedbirde birliğe ihtiyacımız var."

Hemen aşağıdan Fahrettin Koca tarafından paylaşılan tabloya bakabilirsiniz.

YENİ HASTA SAYISINDAKİ YÜKSELME CİDDİ. İki gün arasındaki fark, yakın zamanda ilk kez bu kadar belirgin. Bayram ve tatildeki temas ortamının ağır sonuçlara yol açmasını önlemeliyiz. Hepimiz birbirimize karşı sorumluyuz. Tedbirde birliğe ihtiyacımız var. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/dVaRRl90gd — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 4, 2020

Aşağıda yer alan bağlantıdan Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen Hayat Eve Sığar uygulamasını cihazınıza indirebilirsiniz. En yeni ve en güncel haberlere sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz.