4. Doz Aşı Gerekli mi? Uzmanlar Açıkladı

4. doz aşı gerekli mi? Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Akın, Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Balık ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Akova, merak edilen soruya ilişkin oldukça önemli açıklamalarda bulundu.

4. Doz Aşı Gerekli mi Sorusu Yanıtlandı

Hürriyet'ten Meltem Özgenç'in haberine göre uzmanlar, "4. doz gerekli mi?" sorusuna dair önemli açıklamalar yaptı. İki doz Sinovac olanlarda dördüncü aya doğru antikorda bir azalmanın saptandığını belirten Prof. Dr. Levent Akın, bu kişilere ekstra bir doz daha önerildiğini söyledi.

Hatırlatma dozunun ister Sinovac ister BioNTech olabileceğini ifade eden Prof. Dr. Akın, bu dozun etkilerinin ne kadar süreceğinin takip edildiğini, bazı merkezlerde kişilerin hem kan değerlerine bakıldığını hem de hastalanma hızlarının incelendiğini belirtti.

Prof. Dr. Akın, "3. doz aşı yaptıranlarda antikor azalması olursa ya da vaka sayılarında artış meydana gelirse dördüncü doz önerilebilir. Şu an iki doz BioNTech olanlara 3. doza ihtiyaç yok. 2 doz Sinovac olup bir doz BioNTech olanlara da ekstra bir doza ihtiyaç yok" şeklinde konuştu.

Dördüncü dozun şu anda gereksiz olduğunun altını çizen Prof. Dr. İsmail Balık, dördüncü doza başlayan bir ülke olmadığını ifade etti. Üçüncü dozun Delta varyantına karşı yeterince etkili olduğunu söyleyen Prof. Dr. Balık, şu şekilde devam etti:

"Etkisi bir süre sonra azalmaya başlarsa ki bunun ne zaman olacağını söylemek zor dördüncü doza o zaman gerek olur. Eğer 4. doz yapılacaksa, bu üçüncü dozdan hemen bir-iki ay sonra yapılmamalı. Üzerinden en az 3-4 ay geçmeli."

Bu sorunun cevabını henüz bilimsel olarak bilmediklerini belirten Prof. Dr. Murat Akova, "Bildiğimiz şu, inaktif bir aşı olan Sinovac’ın etkinliği zamanla azaldı ama bağışıklık sistemi üzerindeki etkisi devam ediyor" sözlerine yer verdi.

Hatırlatma dozu yapıldığında immün sistemin ilk yapılan aşıları hatırladığını, daha fazla antikor ürettiğini ve daha fazla koruyuculuk sağladığını ifade eden Prof. Dr. Akova, hastalık atlatıp üzerine bir doz mRNA aşısı olanlarda da çok yüksek düzeyde antikor oluştuğunu belirtti ve şu şekilde devam etti: