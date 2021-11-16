4. Doz BioNTech Aşısı Gerekli mi?

4. doz BioNTech aşısı gerekli olacak mı? Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, merak edilen soru ile ilgili önemli bir açıklamada bulundu.

4. Doz BioNTech Aşısı Yapılacak mı?

İHA'daki habere göre Prof. Dr. Nurettin Yiyit, dördüncü doz BioNTech aşısına ilişkin önemli bilgiler paylaştı. Prof. Dr. Yiyit, iki doz aşının oldukça iyi koruduğunu ancak 2 doz olanların bir kısmının üzerinden çok uzun zaman geçtiğini, artık koruyucu antikorlarında düşme meydana geldiğini söyledi.

Azalan antikorların bir hatırlatmaya ihtiyacı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Yiyit, grip aşısını örnek göstererek bu aşıların her yıl bir hatırlatma dozunun olduğunun altını çizdi. Herhangi bir değişiklik olmazsa COVID-19'un da bir zaman sonra hatırlatma dozlarının grip gibi olabileceğini, mevsimsel bir hastalığa dönme ihtimalinin çok yüksek olduğunu ifade etti.

Prof. Dr. Nurettin Yiyit, "Şu anki pandeminin bastırılması anlamında 4. doza ihtiyaç olacak mı, bunu zaman söyleyebilir" ifadelerini kullandı. Tıpın kanıta dayalı bir bilim olduğunun altını çizen Prof. Dr. Yiyit, yeni veriler ve kanıtlar ortaya çıktığında tartışılıp karar verileceğini belirtti.

Yeni veriler ortaya çıktığında tartışılıp ülke olarak karar verileceğini belirten Prof. Dr. Yiyit, şu an için gündemde dördüncü doz diye bir şeyin yer almadığını söyledi.

Şu anda yoğun bakımdaki hastaların durumunun biraz ağır seyrettiğini ifade eden Prof. Dr. Nurettin Yiyit, "O yüzden aşısız olmak bu dalga için biraz cesaret" dedi. Yeni her bir varyant için endişe etmeye gerek olmadığını söyleyen Prof. Dr. Yiyit, virüslerin devamlı olarak yeni mutasyonlarla varyantları ortaya çıkarabileceğini fakat bunların hakim varyant olacağının garantisinin olmadığını belirtti.

Yeni Kısıtlama Gelecek mi?

Bilim Kurulu'nun gündeminde yeni bir kısıtlamanın olmadığını söyleyen Prof. Dr. Yiyit, "Biz aslında şu an birçok tedbire mola vermiş bir görüntüyle gidiyoruz. Aşının gücüne biraz teslim olmuş bir halimiz var" sözlerine yer verdi.

Pozitif vakaları düşürmede maske ve mesafenin ciddi bir öneme sahip olduğunu ifade eden Prof. Dr. Yiyit, bu konuda iki sıkıntının olduğunu belirtti. Prof. Dr. Yiyit, vatandaşların 1,5 yıldır yorulduğunu ve aşı olanlarda ciddi özgüven oluştuğunu açıkladı. Yapılan açıklamada, aşı olanlarda maske takmamaya ilişkin bir eğilimin başladığı, bu sebeplerden ötürü de yüksek pozitif vakaların ortaya çıktığı ifade edildi.