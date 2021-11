4 Kulaklı Doğan Kedi Midas Sosyal Medyanın Gündeminde

4 kulaklı kedi Midas sosyal medyada binlerce beğeni ve yorum almayı başarıyor. Sokak kedisi bir annenin yavrusu olarak dünyaya gelen kedi, görüntüsüyle herkesi şaşkına çevirdi.

Geçtiğimiz aylarda doğduğu belirtilen ve kısa sürede sosyal medya fenomeni olmayı başaran 4 kulaklı doğan Mavi Rus cinsi kedi, Türkiye'nin yeni virali haline geldi.

4 Kulaklı Kedi Midas Instagram'ın Yeni Fenomeni

Mavi Rus cinsi kedinin Instagram hesabı (hesap burada) şu anda 38 bini aşkın takipçiye sahip olmasıyla meraklandırdı. Sadece 3 hafta içerisinde 19 binden fazla takipçi kazandığı belirtilen Midas'ın şaşkın bakışları sosyal medyada yankı uyandırdı.

Henüz 4 aylık olduğu dile getirilen kedi Midas'ın herhangi bir sağlık problemi bulunmuyor. Ayrıca genetik mutasyona da uğramadığı belirtilen hayvanın, 4 kulağıyla bir hayli mutlu bir şekilde yaşadığını söylemek mümkün.

Sahibi tarafından verilen bilgilere göre Midas'ın annesi sokak kedisi. Midas'ın ayrıca 6 kardeşi daha bulunuyor ve hepsi bir evin bahçesinde dünyaya geldi.

Gövdesinde kalbe benzeyen beyaz tüylü bir bölüme sahip olmasıyla da dikkat çeken Mavi Rus cinsi kedi, aynı zamanda Suzy ve Zeyno adlı iki Labrador cinsi köpekle birlikte yaşıyor.

Duyma konusunda herhangi bir sorunu olmadığı tespit edilen Midas'ın 4 kulaklı doğma sebebi veteriner hekimler tarafından tartışma konusu haline geldi. Midas'ı inceleyen hekimler Midas'ın vücudunda başka genetik mutasyonlar olup olmadığının tespit etmek adına kontrollere devam edeceklerini söylüyor.

Kediler Sesleri Kullanarak Zihinsel Haritalar Yaratabiliyor

Kyoto Üniversitesi'nde doktora öğrencisi olan Saho Takagi tarafından gerçekleştirilen çalışmada kedilerin, görsel ipuçları olmadan sahiplerinin seslerine nasıl tepki verdikleri incelendi. Araştırmaya başlamadan önce birkaç farklı hoparlörden yardım alan araştırmacılar, bu hoparlörleri kedilerden uzak kalacak şekilde farklı yönlere yerleştirdi.

Ardından sahiplerinin sesleri düzensiz bir şekilde farklı hoparlörlerden verildi ve bir anlamda kedilerin, sahiplerinin ışınlandıklarını hissetmeleri istendi. Süreç boyunca kedilerin verdikleri tepkileri inceleyen ekip, seslerin farklı yönlerden gelmesinin kedileri şaşırttığını gözlemledi.

Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar Proceedings of the National Academy of Sciences isimli hakemli bilimsel dergide yayımlandı ve eldeki bulgular kedilerin sosyo-mekansal biliş düzeyinin gelişmiş olduğunu gösterdi. Başka bir deyişle kediler, ses gibi ipuçlarından faydalanarak başkalarının nerede olduğunu zihinsel olarak hayal edebiliyorlar.