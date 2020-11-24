NASA Keşfine Göre 4 Milyar Yıl Önce Mars'ta Yaşam Vardı

NASA'nın Curiosity Rover gezgini tarafından alınan verilere göre 4 milyar yıl önce Mars'ta yaşam vardı. Ancak büyük bir asteroit veya kuyruklu yıldızın gezegene çarpması, sel felaketlerine neden olarak yaşamı sonlandırdı.

Yaklaşık 4 milyar yıl önce Mars'taki Gale Krateri'nden hayal edilemeyecek büyüklükte sel taşkınları yaşanmış ve bir zamanlar Kızıl Gezegen'de devam eden yaşamın sonunu getirmiş olabilir. Jackson Eyalet Üniversitesi, Cornell Üniversitesi ve Hawaii Üniversitesi'nden araştırmacılar, Curiosity Rover tarafından yakalanan tortu verilerini incelemek için NASA ile birlikte çalıştı: Sonuçlar şaşırtıyor.

NASA ve araştırmacılardan 4 milyar yıl önce Mars'ta yaşam vardı iddiası

Bilim adamları tarafından 'megaflood' olarak adlandırılan, büyük olasılıkla gezegene çarpan ve bu şekilde Mars yüzeyinde depolanan buzu parçalayan bir asteroit Mars'taki yaşamı bitirmiş olabilir. Saniyede 32 fit hızla krater boyunca yükselen sel taşkınları, bilim adamlarının aşina olduğu devasa dalgalanmalar bırakmış gibi gözüküyor.

Çalışmanın araştırmacı yazarlarından Alberto G. Fairen'e göre, suyun bulunduğu yerde hayat olacağı için 4 milyar yıl önce Mars'ta mikrobiyal yaşam gelişmiş olabilir. Bu gelişmenin heyecan verici yanı ise Mars ve Gale Krateri'nin bir zamanlar yaşamı desteklediğini göstermesidir.

Dünya'da olduğu gibi su ve rüzgarın işleyişi gibi bazı jeolojik özellikler, Mars'ta yaklaşık dört milyar yıldır donmuş durumda. Bu, uzak geçmişte her iki gezegenin yüzeyini şekillendiren süreçlerin benzer olabileceğine işaret ediyor. Araştırmaya göre ayrıca Gale kraterinin tortul katmanlarında genellikle 'megaripples' veya 'antidunes' olarak adlandırılan dev dalga şekilleri oluşmuş.

Araştırmacılar yaklaşık 4 milyar yıl önce Mars'ta su buharı ve gazların, yaşamın gelişmesine yardımcı olabilmesi için bir araya geldiğini iddia ediyor. Araştırma ekibi, "Sıcak ve yağışlı iklim sel bittikten sonra bile devam etti, ancak süresi bizim çalışmamızla belirlenemiyor" şeklinde konuştu.

Curiosity'den alınan verileri kullanan daha önceki bir çalışmada ise, yaklaşık dört milyar yıl önce gezegendeki gölleri ve nehirleri dolduran fırtınaların kanıtlarını ortaya çıkmıştı. Araştırmacı Fairén, "Asteroit çarpmasından önceki Mars, jeolojik açıdan son derece aktif bir gezegendi" dedi ve şöyle ekledi: "Gezegen, yüzeydeki suyun varlığını desteklemek için gereken koşullara sahipti."