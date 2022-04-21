4,2 Milyar Yıllık Yeni Bir Fosil Keşfedildi

Yeni kanıtlara göre Dünya'daki yaşam, Dünya'nın ilk oluşmasından 300 milyon yıl sonra başlamış olabilir.

Dünya üzerinde daha önce onaylanmış en eski yaşam, yaklaşık 3.5-3.7 milyar yaşındaydı. Birçok bilim insanı, Dünya'nın yaklaşık 4,5 milyar yıl önce oluştuğuna inanıyor. Eğer bu yeni bulunan mikrofosillerin doğruluğu kanıtlanırsa 4,2 milyar yaşında olarak Dünya'nın en eski mikrofosili olmuş olacaklar.

Dünya'daki en eski yaşamın bu kadar erken oluşmuş olabileceğinin keşfi, birkaç nedenden dolayı heyecan verici. Birincisi, Dünya'nın şimdiki kadar yaşanabilir olmadığı zamanlarda bile hayatın bir şekilde var olmanın yolunu bulduğunu gösteriyor. İkincisi, araştırmaya dâhil olan bilim insanları bu tür mikrofosillerin yabancı gezegenlerde yaşam belirtileri olarak da var olabileceğine inanıyorlar.

Bu Yeni Mikrofosiller Dünya'daki En Eski Yaşam Olabilir

Söz konusu mikrofosiller, ilk olarak araştırmacı Dominic Papineau tarafından yürütülen bir 2017 çalışmasında tanımlandı. Bununla birlikte o zamanlar birçok kişi yapıların biyolojik kökeninden şüphe duyuyordu. Bu, mikrofosiller hakkında daha fazla araştırmaya yol açtı ve bu ay Science Advances'te yayınlanan yeni bir çalışmayı doğurdu.

Araştırmada ekip, Dünya üzerindeki olası en eski yaşamı, yaklaşık bir santimetre çapında ağaç benzeri bir yapı olarak tanımlıyor. Tasarımı günümüzde bakterilerin yarattığını gördüğümüz köklere benziyor. Ek olarak bilim insanları, mikrofosillerin özelliklerinin biyolojik olmayan bir kökene sahip olma olasılığının yüksek olduğunu savunuyorlar.

Dünya'daki en eski yaşamın keşfi heyecan verici olsa da bu mikrofosillerin biyolojik kökenli olduğuna dair hâlâ %100 kanıt yok. Bu nedenle gelecekte daha fazla çalışmanın yayınlandığını görebiliriz.