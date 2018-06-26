4 Teknoloji Bölgesi Daha Kurulacak

Bakanlar Kurulu, aldığı yeni kararla birlikte yeni teknoloji geliştirme merkezleri kurulmasının önünü açtı. Resmi Gazete’de yayınlanan kararla birlikte teknoloji bölgeleri resmiyete kavuşurken, yakın zaman sonra yeni adımların atılacağı söylendi.

Alınan kararla birlikte Ankara, Kastamonu, Kırklareli ve Çankırı’da teknoloji geliştirme alanı olması için bazı alanların tespit edilmesi istendi. Konuya ilişkin karar, Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayınlanırken, alanlara dair bilgiler de verildi. Buna göre, Ankara'nın Kahramankazan ilçesi Saray Mahallesi'nde sınırları belirlenen alanın "TeknoHAB Teknoloji Geliştirme Bölgesi", Kastamonu'nun Merkez ilçesi Gölemirler köyündeki alanın "Kastamonu Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi", Kırklareli'nin Merkez ilçesi Camikebir Mahallesi'ndeki alanın "Kırklareli Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi", Çankırı'nın Eldivan ilçesi Hisarcıkkayı köyündeki alanın "Çankırı Teknoloji Geliştirme Bölgesi" olarak kullanılması kararlaştırıldı.

Ankara’nın Yenimahalle ilçesi Ostim Mahallesi’nde yer alan “Ostim Ekopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi Ek Alanı”, Nevşehir'in Merkez ilçesi Yeni Mahalle 3. mıntıka noktası "Kapadokya Teknoloji Geliştirme Bölgesi Ek Alanı", İstanbul'un Avcılar ilçesi Avcılar Mahallesi'ndeki alan "İstanbul Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Ek Alanı" olarak belirlendi. Yine aynı kararla birlikte İstanbul Teknik Üniversitesi Arı Teknokent bölgesinin ise sınırları yenilendi ve yeni sınırlara dair detaylar, yine Resmi Gazete üzerinden yayınlandı.