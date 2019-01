4 Yaşındaki Kızı Konsoluna Meyve Suyu Döktüğü İçin Öldürdü

Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan 19 yaşındaki Jonathan Fair, oyun konsoluna meyve suyu döken 4 yaşındaki kızı katletti. Illinois eyaletinde yaşanan dehşet verici olaydan sonra Fair hakkında müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Amerika’nın en büyük şehirlerinden Chicago’nun yakınlarındaki Waukegan kentinde ikamet eden 19 yaşındaki Jonathan Fair, olayın yaşandığı gün 4 yaşındaki küçük kızın bakıcılığını yapıyordu. Ailesinden uzaktan Fair’in evinde oynayan küçük kız, evde duran Xbox’a meyve suyu döktü. Buna sinirlenen genç adam, akla gelecek son şeyi yaparak, kızı dövmeye başladı.

Jonathan Fair, aklı başına geldikten sonra çocuğu annesiyle beraber hastaneye götüren ve küçük kızın merdivenlerden düşerek başını vurduğunu söyledi. Beyin kanaması geçiren minik kız, doktorların tüm müdahalelerine rağmen 48 saat sonra hayatını kaybetti. Otopsinin ardından, minik kızın fiziksel şiddete maruz kaldığı tespit edildi.

Çocuğun şiddet gördüğünün anlaşılmasından sonra Fair tutuklanırken, genç adamın avukatı Fair’in her şeyi itiraf ettiğini dile getirdi. Fair'in avukatı Stee Scheller ise daha sonra müvekkilinin, çocuğun düşmediğini, 13 Aralık'ta Xbox'a meyve suyu döktükten sonra onu şiddetli bir şekilde sarsıp vurduğunu itiraf ettiğini söyledi. Scheller'a göre Fair, onu koridor boyunca tekmelediğini, minik kız bilincini yitirdiğinde ise onu hastaneye götürmeye karar verdiğini söyledi.

Mahkeme Jonathan Fair’in serbest kalması için 5 milyon dolarlık kefaret belirlerken, Stee Scheller, müvekkilinin serbest kalma ihtimalinin oldukça güçlü olduğunu aktardı. Savcılar ise, gencin müebbet hapis cezası alacağını öngörüyor. Fair, 17 Şubat'ta hakim karşısına çıkacak.

