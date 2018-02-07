40 Bin Kişinin Kredi Kartı Bilgileri Sızdırıldı!

Yalnız başta belirtelim, sana hiç yakıştıramadık sevgili OnePlus! Sen ki namıdiğer 'Amiral Gemisi Katili', böyle bir hatayı nasıl yaparsın?

Çin'in son dönemde telefon piyasasını alt üst eden markalarından olan OnePlus, kötü niyetli bir saldırıyla sarsıldı. Şirketin oneplus.net isimli internet sitesine yerleştirilen bir yazılım yüzünden yaklaşık 40 bin kullanıcın kredi kartı bilgileri sızdırıldı. Her ne kadar "Tespit edilir edilmez ortadan kaldırıldı" denilse de bu arada olan binlerce kullanıcıya oldu.

Hangi OnePlus Kullanıcıları Etkilendi?

Şirketten yapılan açıklamay göre, Kasım 2017 ile 11 Ocak 2018 tarihleri arasında oneplus.net üzerinden ödeme bilgilerini paylaşarak işlem gerçekleştiren tüm kullanıcılar sızıntıdan etkilenmiş olabilir. Yine de pozitif bakası gelir ya insanın, bu sebeple Kasım'dan önce bilgilerini paylaşan ya da Paypal ile işlem yapan kullanıcılar için ortada bir tehlike olmadığı düşünülüyor.

Çinli dev, sızıntıdan etkilenmiş olması muhtemel tüm kullanıcıların uyarıldığını, sunucunun karantinaya alındığını ve sistemin sağlamlaştırıldığını söylese de böyle bir hatanın telafisinin olmadığının da farkında. "Böyle bir olay yaşandığı için ne kadar özür dilesek azdır." diyen OnePlus yöneticileri, saldırının OnePlus 5T'nin piyasaya sürüldüğü dönem başladığının altını çizdi.

Peki ne bu? Övünme payı çıkarmak mı?