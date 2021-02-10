1 Dakikadan Daha Kısa Sürede Dünya'nın Değişimini İzleyin!

Bugün gördüğümüz Dünya, gezegenin yüzeyinde milyarlarca yıl boyunca sürekli olarak meydana gelen değişimlerin bir sonucudur. Peki, Dünya'nın değişimini 1 dakikadan daha kısa süre içerisinde izlemek istemez miydiniz? Araştırmacılar, Earth-Science Reviews'ta yayımladıkları yeni çalışmanın yanı sıra Dünya'nın yüzeyinde meydana gelen değişimi sadece 40 saniyeye sığdırdı.

40 Saniyede Dünya'nın Değişimini Gösteren Video

Dünya'nın kıtaları, gezegenin kabuğunu oluşturan tektonik plakaların kaymasının sonucunda sürekli olarak hareket halindedir. Zamanı milyonlarca yıl geriye alırsanız ortada çok farklı bir harita olduğunu görürsünüz, zamanı bir milyar yıl geriye alırsanız muhtemelen gezegenimizin haritası size ziyadesiyle yabancı gelecektir.

Bugün tektonik plakaların nasıl hareket ettiğini inceleyen bilim insanları, uzak geçmişi inceleme altına aldı ve farklı kıtalardaki benzer kaya türlerini ve yaşlarını belirleyerek hangi kıtaların birbirine bağlı olduğunu keşfetti. Araştırmacılar, Earth-Science Reviews'ta yayımladıkları yeni çalışmanın yanı sıra Dünya'nın bir milyar yıllık değişimini yalnızca 40 saniyeye sığdıran kısa bir video oluşturdu.

Birkaç milyon yıl önceki gezegenin yapısını anlamak, milyar yıl önceki gezegenin yapısını anlamaya kıyasla çok daha kolay olsa da yüz milyonlarca hatta bir milyar yıl önceki gezegenin yapısını incelemek biraz daha yoğun çaba ve detaylı çaba gerektirir. Gezegenin geçmişteki haline dair doğru tahminde bulunabilmek için gerekli olan veri miktarı nedeniyle gezegenin uzak geçmişte neye benzediğinin bir görselini hazırlamak inanılmaz derecede zordur.

Dünya'nın geçmişteki görünümü ile bu zamana kadar değişime uğrayarak aldığı sayısız görünüm arasında koca bir uçurum bulunuyor. Araştırmacılar, Dünya'nın plaka hareketlerini içeren milyar yıllık verileri göz önünde bulundurarak bir görüntü ortaya çıkarmak için bir araya geldiklerinde çeşitli dönemlerden gerekli olan bazı verileri topladı ve sonuç olarak geçmişten bugüne kadar Dünya'nın nasıl bir değişime uğradığını sadece 40 saniyede gösteren bir video hazırlanmış oldu.

Çalışma sonucunda hazırlanan ve insanlara Dünya'nın milyarlarca yıl boyunca uğradığı değişimi gösteren 40 saniyelik video, bilimsel araştırmalara harika bir ışık tutuyor. Peki, bu video ile ilgili sizin düşünceleriniz neler? Video ile ilgili görüşlerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.