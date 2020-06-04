40 Ülkeye Uçak Seferleri Başlıyor! Tarih Verildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, kademeli olarak 40 ülkeye uçak seferlerini başlatmayı planladıklarını açıkladı. 40 ülkeye uçak seferleri yapılmaya başlanacak. Karaismailoğlu, uçuşların ne zaman başlayacağını ve hangi ülkelere uçak seferleri yapılacağını duyurdu.

40 Ülkeye Uçak Seferleri Başlıyor: İlk Uçuş 10 Haziran'da!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu açıklamasında "Kovid-19’a karşı tüm dünya kendi çapında tedbirlerini aldı. Ülkeler dış hat uçuşlarını azaltarak hatta kapatarak salgını önleme çabasına girişti. Ancak tüm dünyada mücadelede önemli bir eşiği geride bıraktığımızı düşünüyoruz. Artık küresel olarak bağlarımıza, ticaretimize devam etmek durumundayız. Yeniden ‘bismillah’ diyoruz. Yola çıkıyoruz" cümlelerine yer verdi.

Hangi Ülkeye Ne Zaman Uçuşlar Başlayacak?

Adil Karaismailoğlu tarafından yapılan açıklamada uçuşların ne zaman başlayacağı açıklandı.

10 Haziran itibari ile şu ülkelere uçuşlar başlayacak: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Bahreyn, Bulgaristan, Katar, Yunanistan.

15 Haziran itibari ile şu ülkelere uçuşlar başlayacak: Almanya, Avusturya, Azerbaycan, Çek Cumhuriyeti (Çekya), Hırvatistan, Hong Kong, İsviçre, Japonya, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, Litvanya, Macaristan, Polonya, Romanya, Sırbistan, Singapur, Slovenya, Tacikistan.

20 Haziran itibari ile şu ülkelere uçuşlar başlayacak: Hollanda, Kazakistan.

22 Haziran itibari ile şu ülkelere uçuşlar başlayacak: Arnavutluk, Bosna Hersek, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Güney Kore, İrlanda, Karadağ, Kırgızistan, Letonya, Lüksemburg, Norveç, Slovakya.

25 Haziran itibari ile şu ülkeye uçuşlar başlayacak: Belçika.

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