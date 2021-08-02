Donmuş İnsan 40 Yıl Önce Ölümün Eşiğinden Döndü!

40 yıl önce donmuş insan, 1980 yılının yılbaşı sabahında Wally Nelson adlı bir adamın ona rastlaması sonucunda ölümü atlattı. Nelson, yaşanan olayı yıllar sonra Minnesota Public Radio'ya verdiği bir röportajda anlattı.

Nelson'ın röportajına göre takvimler, 1980 yılında Minnesota'da bir yılbaşı sabahını işaret ediyordu. Wally Nelson adında bir adam, kapısının sadece birkaç metre ötesinde karda yatan arkadaşının bedenini buldu. Yerde yatan kişinin adı Jean Hilliard'dı.

O zaman 19 yaşında olan Jean Hilliard'ın arabası, dışarıda bir gece geçirdikten sonra ailesinin evine dönerken durmuştu. Bir palto, bir çift eldiven ve çizmeleri ile arabasından inmiş ve eksi 30 santigrat derecede yardım almak için arkadaşının evine doğru ilerlemeye başlamıştı.

Hilliard, dondurucu soğukluktaki havada ilerlerken ayağı takılmış ve düşmüştü. Hilliard'ın vücudu tam olarak altı saat boyunca soğukta kalmıştı. Bu sürenin sonunda bedeni tamamen soğumuş ve sıcaklığa dair küçücük bir iz dahi kalmamıştı.

Nelson, seneler sonra vermiş olduğu bir röportajda Hilliard'ı verandaya doğru götürdüğünü söyledi. Nelson, arkadaşının hayatını kaybettiğini zannettiğini, bir tahtadan daha sert hale geldiğini ancak daha sonra burnundan birkaç baloncuk çıktığını söyledi. Nelson'ın açıklamasına göre eğer o yeterince hızlı bir şekilde tepki göstermeseydi Hilliard da her sene hipotermiye bağlı olarak kaybedilen hayatlardan biri olabilirdi.

40 Sene Önce Donmuş İnsan Nasıl Hayatta Kalabildi?

Hipotermi her zaman yaşamın sonlanması ile sonuçlanmıyor. Vücut ısısının düşmesi, vücudun oksijen ihtiyacını önemli ölçüde azaltabilir. Vücudun soğutulması özellikle tıbbi ortamlarda bir süreliğine de olsa ölümün önüne geçmek için yararlı olabilir.

Hilliard'ın yüzüne gri tonlar hakim olmuştu, derisi iğne ile delinemeyecek kadar sertti. Hilliard'ın sadece birkaç saat boyunca sıcağa maruz kalan vücudu yeniden eski haline döndü. Öğlene doğru konuşmaya başladı. Kısa bir süre sonra ayak parmakları biraz şişmiş bir şekilde taburcu edildi.

Dış gözlemlere dayanarak Hilliard'ın vücudunun donmaya karşı nasıl dayandığını söylemek çok mümkün görünmüyor.

Donmanın tam olarak ne anlama geldiğinin de üzerinde durmak gerekiyor. Hilliard'ın vücut sıcaklığı çok düşük olsa da donma noktasının hala çok üzerindeydi. Vücudun tıpkı bir tahta gibi sertleşmesi, şiddetli hipoterminin yaygın bir belirtisidir.