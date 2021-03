40 Yıllık Volvo V70 İçin 20 Milyon Dolar İstiyor: İşte Sebebi

40 yıllık Volvo V70 20 milyon dolar eder mi? ABD'de yaşayan bir adam, 1970'lerden kalma Volvo V70 modeli için 20 milyon dolar fiyat etiketi koydu. Arabayı bu kadar özel yapan şey ise dünyada ilk ve tek orijinal "New York" plakası olması.

1970'lerin sonlarında, New York eyaleti otomobiller için özel plakalar sunmaya başladığında, bir araba sahibi New York yazılı plaka sipariş etti. O zamandan beri bu özel plaka New York'lu bir aileye ait ve çeşitli araçlarda kullanıldı. Benzersiz plakanın son taşıyıcısı ise 40 yıllık Volvo V70 oldu.

Bu benzersiz hatıra parçası, New York tarihinin önemli bir parçasıdır. Hatta o kadar değerli ki, benzerleri New York City'deki hediyelik eşya dükkanlarında ve çevrim içi olarak satılmakta. Eyaletinin adını taşıyan tek yasal New York plakası ise 40 yıllık araçla birlikte satışa çıkarıldı.

Volvo V70 modelini satışa çıkaran araç sahibi, "1970'lerin sonlarında babama plakayı sipariş etmesini önerdiğimde, bunun özel olacağını biliyordum, ancak ne kadar özel olduğunu hiç fark etmemiştim" ifadesini kullandı.

Plaka noter tasdiğiyle birlikte yeni sahibine devredilebilir ve istenilen araca da yerleştirilebilir. Ayrıca araç sahibinin belirttiğine göre, kayıt işlemi tamamlanana kadar tüm paralar emanete konulacak ve işlemler avukat tarafından gerçekleştirilecek. Volvo V70'le birlikte satın alınan plakanın transfer ücretleri ise satıcı tarafından ödenecek.

Yine de -eğer New York'ta yaşamıyorsanız- bu plakayı aracınıza takamayacağınızı da belirtmek gerekiyor.

Türkiye'de ikinci el arabalar neden ucuzlamıyor?

Otomobil fiyatlarının düşmemesinin önündeki engelin stokların yüksek kurdan alınmış olması olduğu belirtiliyor. Sektör temsilcileri yaptıkları açıklamada şunları söyledi: "Dolardaki düşüş devam ederse bunun fiyatlara yansıması olur. Ancak ÖTV aracın millileştiği tarihteki KDV matrahı üzerinden ödendiği için kurdaki düşüş, fiyatlara yüksek maliyetli stoklar bitmeden yansımıyor."

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Başkanı ve Doğuş Otomotiv CEO'su Ali Bilaloğlu açıklamasında şunları aktardı: "Yapabileceğimiz indirimin önünde matrah engeli var. Araçlar millileştirilirken hangi KDV oranı üzerinden girdiyse o matrah üzerinden ÖTV’nin ödenmesi gerekiyor. Bu da yüksek indirimler yapmamızın önüne geçiyor. Dövizin gerilemesi ancak orta-uzun vadede otomobil fiyatlarına yansıyacaktır diye düşünüyorum."