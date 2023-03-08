400 Bin TL Altında Yalnızca 3 Adet Sıfır Otomobil Kaldı

Ülkemizde son 1 ayda satılan sıfır km otomobillerin fiyat genelinde ortalama %8'lik bir artış yaşandı. Ayrıca sıfır otomobillerde yaşanan tedarik problemi de ne yazık ki sürüyor. Konuya dair Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, otomobil sahiplerini ve otomobil sahibi olmak isteyenleri ilgilendirecek bir dizi açıklamada bulundu.

Deprem nedeniyle otomobillerini satmayı planlayanların sayısının artması nedeniyle piyasaya ikinci el otomobil girişinin artacağını, bunun da fiyatlarda düşüşe yol açacağını beklediğini belirten Hüsamettin Yalçın, dövizin bir süredir sabit olması nedeniyle sıfır otomobillerde de zam yaşanmadığına değindi.

Tedarik sorununun çip krizi nedeniyle devam ettiği ve 2023 yılında da devam etmesinin beklendiğini belirten Hüsamettin Yalçın, Türkiye'de 400 bin TL'nin altında yalnızca 3 adet sıfır otomobil kaldığını söyledi.

400 Bin TL Altı Sıfır Otomobiller

Hyundai i10 1.0 MPI 67 PS Jump Benzin Manuel - 370.000 TL

Hyundai i10 1.0 MPI 67 PS Jump Benzin AMT - 392.400 TL

Fiat Egea 1.4 Fire Easy - 392.900 TL