403 km/s Hız Yapabilen McLaren Speedtail Göz Kamaştırıyor

Üst düzey yarış araçlarıyla tanınan McLaren, McLaren F1 modelinin devamı olan McLaren Speedtail'i tanıttı. En yüksek hız olarak 403 km/s'e ulaşabildiği ifade edilen Speedtail'in McLaren P1'den bile daha hızlı olduğu aktarıldı.

McLaren F1'de olduğu gibi sürücü koltuğunun ortada yer aldığı araçta sağ ve sol tarafta birer adet yolcu koltuğu yer alıyor. Ayrıca iç tasarım konusunda bir uçağı andıran aracın dış konseptinde ise klasik modellerle harmanlandığını söylemek mümkün. F1‘in 'torunu' olarak bayrağı taşıyan araçta elektrik motorunun yer aldığı söylendi.

McLaren Speedtail'in Yüksek tanımlı dokunmatik ekranları ön panele konumlandırılmışken, Aktif Dinamik Paneli ve Hız modunu devreye sokma gibi çeşitli özellikler sürücü kafasının üstündeki panelde bulunuyor. Ayrıca aracın iç tasarımı sürücüler için özelleştirmede birçok alan sunuyor ve her bir Speedtail sahibi, otomobillerini özenle değiştirebiliyor. 0’dan 300’e hızlanmak için sadece 12,8 saniyeye ihtiyaç duyan otomobilin gövdesi titanyum destekli karbon fiber alaşımla donatılmış.

1035 beygir gücündeki hibrid güç aktarımına olanak sağlayan McLaren Speedtail'in ilk Hyper-GT modeli olduğu ifade edildi. Şimdilik yalnızca 106 tane üretileceği belirtilen modelin fiyat etiketi ise yaklaşık 2,25 milyon dolar olarak belirlenmiş durumda. Peki ya siz yeni McLaren'ı nasıl buldunuz? Görüşlerinizi bizimle paylaşın!