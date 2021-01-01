Kuantum İnternet Geliyor: 44 km'lik Kuantum Işınlama Başarılı Oldu

ABD'deki Fermilab Parçacık Fiziği ve Hızlandırıcı laboratuvarında 44 km kuantum ışınlamaya ulaşıldı. Bu, kübit olarak bilinen kuantum bilgi birimlerinin ilk defa uzun mesafeli olarak aktarıldığını gösteriyor.

Kübitlerde depolanan bilgiyi uzun mesafeli olarak taşımaya olanak sağlayan kuantum internet, yeni bir iletişim çağını başlatarak veri depolama, hassas algılama ve hesaplama alanlarında önemli bir fark yaratacak.

Chicago Üniversitesi'ne bağlı Fermi Ulusal Hızlandırıcı Laboratuvarı'ndaki bilim insanları, beş kurumdan ortaklarla birlikte kuantum internete ulaşma yönünde başarılı bir adım attı.

Fermilab kuantum ağları, hem mevcut telekomünikasyon altyapısıyla hem de ortaya çıkan kuantum işleme ve depolama cihazlarıyla uyumlu olmasıyla kuantum internete geçişi hızlandıracak gibi gözüküyor.

44 km kuantum ışınlamaya ulaşıldı

PRX Quantum'da yayınlanan bir makalede, ekip ilk kez yüzde 90'ın üzerinde doğrulukla fotonlardan (ışık parçacıkları) oluşan kübitlerin sürekli, uzun mesafeli ışınlanmasının başarılı olduğu dile getiriliyor.

Araştırmaya göre bilgi taşıyan kübitler, foton dedektörlerinin yanı sıra hazır ekipman kullanılarak 27 mil (44 kilometre) uzunluğundaki fiber optik ağ üzerinden ışınlandı.

Fermilab bilim adamı Panagiotis Spentzouris, "Bu sonuçlar bizi heyecanlandırıyor. Bu, küresel iletişimi yürütme şeklimizi yeniden tanımlayacak bir teknoloji geliştirme yolunda önemli bir başarıdır" ifadelerini kullandı.

Fermilab'deki kuantum ışınlama çalışması, ABD Enerji Bakanlığı'nın ulusal kuantum internet planını açıklamasından sadece birkaç ay sonra gerçekleşti.

Caltech fizik profesörü ve IN-Q-NET araştırma programı direktörü Maria Spiropulu, "Sürdürülebilir, yüksek performanslı ve ölçeklenebilir kuantum ışınlama sistemlerinde bu kilometre taşına ulaştığımız için gurur duyuyoruz" dedi ve şöyle devam etti:

"Sonuçlar, 2021'in ikinci çeyreğine kadar tamamlamayı beklediğimiz sistem yükseltmeleriyle daha da iyileştirilecek. Bu deneyle birlikte Chicago bölgesi kuantum ağının inşasının temelini atmaya başlıyoruz."

Illinois Express Quantum Network olarak adlandırılan Chicagoland ağı, Fermilab öncülüğünde Argonne Ulusal Laboratuvarı, Caltech, Northwestern Üniversitesi ve diğer endüstri ortaklarıyla birlikte tasarlanıyor.

Kuantum ışınlama nedir?

Kuantum ışınlanma, kuantum kübitlerinin bir konumdan diğerine "şekilsiz" olarak aktarılması anlamına geliyor. Bir kübitin kuantum ışınlanması, iki veya daha fazla parçacığın ayrılmaz bir şekilde birbirine bağlı olduğu kuantum dolaşıklığı kullanılarak elde ediliyor.

İki ayrı konum arasında kuantum dolaşıklığına ulaşılırsa -aralarındaki mesafe ne olursa olsun- kodlanmış bilgi uzak mesafelere ışınlanabiliyor.