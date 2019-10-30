45,000 Android Cihazı Çöpe Dönüştüren Yazılım!

xHelper adı verilen ve Android cihazları etkileyen kötü amaçlı yazılım, kullanıcıları çileden çıkarmaya devam ediyor. Araştırmalara göre yazılımın etkilediği cihaz sayısı 45,000 adeti buldu ve hızla genişlemeye devam ediyor.

Bir İyi Haber İki Kötü Haber

İlk kez geçtiğimiz Mart ayında tespit edilen xHelper adı verilen malware, bu ay itibarıyla 45,000 Android cihazı etkisi altına aldı. Araştırmalara göre hızla yayılmaya devam eden yazılım her gün ortalama 131 yeni mağdur yaratıyor. Bu mağduriyetlerin büyük çoğunluğu Hindistan, Amerika ve Rusya içerisinde gerçekleşiyor.

Güvenilir olmayan üçüncü parti uygulamalar aracılığı ile cihaza yüklenen bu malware, gizli bir kod yardımı ile cihaza kuruluyor. İyi haber şu ki bu trojan yıkıcı operasyonlarda bulunmuyor.

Şu ana kadar bu yazılımın bulaştığı cihazlarda açılır pencere reklamları ve spam bildirimler görüldü. Reklamlar ve bildirimler, kullanıcıları Play Store üzerinden başka uygulamalara yönlendiriyor. Bu da yazılım çetesinin yükleme başına komisyon aldığı anlamına gelir.

xHelper diğer kötü amaçlı yazılımların aksine daha farklı bir yol izliyor. Android cihaza ilk erişim sırasında kendini bağımsız bir servis olarak kuran yazılım, orijinal uygulama kaldırılsa bile kendisini muhafaza edebilmesini sağlıyor. Kullanıcılar uygulamalar sekmesinde bu hizmeti görseler de, her sildiklerinde yazılım kendisini tekrar yüklüyor.

Hiçbir Şekilde Kaldırılamıyor

Kötü haber şu ki, kendisini tekrar yükleme işlevi cihazı fabrika ayarlarına çevirseniz dahi değişmiyor. xHelper fabrika ayarlarına nasıl dayanabiliyor sorusu bir gizem olarak kendisini korusa da şu an için bir cevap bulunamadı.

Ancak asıl kötü haberi vermemiz gerekirse şu an masumca davranan bu virüsün ileride rotasını değiştirmeyeceğinden kimse emin değil. Trojan şu anda spam ve reklam gelirleri ile uğraşırken diğer daha tehlikeli özelliklere de sahip.

Araştırma şirketleri bu yazılımın; fidye yazılım, bankacılık trojanları, DDoS botları, parola hırsızları gibi ikinci aşama kötü amaçlı yazılım paketlerini dağıtmak için kullanılabileceğini belirtiyor.