46 Bin Satır Kod Yazdı: Yerli ve Milli İşletim Sistemi Geliştirdi!

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 4. sınıf öğrencisi Muhammed Ümit Aksoylu, 46 bin kod ile yerli ve milli işletim sistemi geliştirdi. İşte yerli ve milli işletim sistemi hakkında merak edilen detaylar.

Yerli ve Milli İşletim Sistemi Geliştirildi

Muhammed Ümit Aksoylu Linux çekirdeğinden Unix'e geçirilmiş mobile yönelik kişisel kullanım için geliştirilen kapalı kaynak kodlu işletim sistemi yaptı. AA'nın aktardığı habere göre, proje TÜBİTAK 2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışması Türkiye finallerinde Bilgi ve İletişim Teknolojileri kategorisinde üçüncülük ödülü kazanarak TEKNOFEST'te sergilendi.

Aksoylu yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Türkiye'de ilk kapalı kaynak koda sahip. Bunun önemi, kodları kimseyle paylaşmak zorunda değiliz. Ticari olarak paylaşılabilir. Örneğin, Mac'in işletim sistemi Mac OS X, tıpkı bizim gibi kapalı kaynak kodlu Unix kullanıyor. Normalde bu 10 aylık bir emek ama 8 aylık çalışma var. Araştırma projem dokümandı 80 sayfalık bir tez, 80 sayfa da başka bir tez yazdım. Araştırma yazarken bir yandan kod yazdık bir yandan da tasarımıyla uğraştım. Kaç satır kod yazdığımı öğrenmek için de bir program yazdım. Yaptığım işletim sistemi için 46 bin satır kod yazmışım.

Bilmediğiniz bir kodu yazamazsınız. Hatta yazdığım kodun en az 3 katı da kaynak okudum. Windows ve Mac gibi kendi ara yüzümüzü tasarladım. Bu işletim sisteminin kendine ait uygulama menüsü var, kendine ait uygulama programı var, hatta Google Play Store gibi uygulama marketi de var. Tamamen dışa bağımlılıktan bizi soyutlayan bir işletim sistemiyle karşı karşıyayız çünkü kendi marketine sahip olduğu için ileride bizim geliştireceğimiz bir platformla diğer yazılım geliştiriciler bu platforma uygulama geliştirip markete koyabilecek. Sistem market dışındaki uygulamaları desteklemediği için tamamen dıştan yalıtılmış, dışarıya veri alıp göndermeyen bir işletim sistemi. Dışarıdan uygulama indirip kuramadığınız için drojenlerin de yüzde 80'i bu yolla bulaştığı için hacklenme anlamında koruma sağlıyor."

Belediyelerle Görüşülüyor

İşletim sistemi Mac ve Windows cihazlarda çalışıyor. Aksoylu açıklamasının devamında "Geliştirdiğimiz işletim sistemi basit, sadelik güzelliktir. Biz Türk Windows'u, Türk Apple'ı olmak istiyoruz, buna 'kızıl elma' da diyebiliriz. Türkiye'de kapalı kaynak kodlu kendi sistemlerimizin, stratejik noktalar, askeri sistemler ve ofis bilgisayarları gibi birçok alanda kullanılabilecek bir sistem olmasını amaçlıyoruz. Zaten şu anda bizim işletim sistemimizi kullanmak isteyen birkaç belediyeyle görüşüyoruz. Bu anlamda işletim sistemimizi denemek, geliştirmek ve bize katılmak isteyen herkesi bekliyoruz." dedi.

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