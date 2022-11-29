48.500 Yıldır Donmuş Halde Bekleyen Bir Virüs Canlandırıldı!

Eski bir virüs, yaklaşık 50.000 yıl donduktan sonra yeniden canlandı. Virüs, diğer altı virüsle birlikte Sibirya'nın donmuş toprağında bulundu. En genç donmuş virüs 27.000 yaşında, en eskisi ise 48.500 yaşındaydı, bu da onu bilim insanlarının şimdiye kadar canlandırdığı virüsler arasında en eskiye dayanan virüs yapıyor.

Eski bir virüsü canlandırmak korkunç bir fikir gibi görünebilir ancak bilim insanları bunu kontrollü bir laboratuvarda yapmayı başardı ve tehlikeli olmakla birlikte, virüsler çözülerek pandemi düzeyindeki sorunlara hazırlanmamıza yardımcı olabilir. İklim değişikliğinin Dünya'mız ve Dünya'nın dört bir yanında oluşturduğu tehdidin devam etmesi nedeniyle hazırlıklı olmak oldukça önemli.

Bu Virüsle Gelecekteki Salgınların Önüne Geçebilir

Araştırmacılar, Rusya'nın Yakutistan bölgesindeki Yukechi Alas'ta bir gölün dibinde 48.500 yıllık bir virüsü keşfetti. Yeniden canlandırdıkları antik virüs, pandoravirüs veya dev bir virüs olarak biliniyor. Ayrıca şu ana kadar bulunan tüm virüsler bu pandoravirüsler gibi görünüyor ve şu ana kadarki deneylere göre bunların tümü test deneklerinde aktif ve çoğalıyor.

Bu önemli bir bilgi çünkü virüs eridikçe gelecekteki bulaşıcı virüslere daha iyi hazırlanmamıza yardımcı olabilir. Bu dev virüsler binlerce yıl sonra bile hâlâ yaşayabiliyorsa o zaman diğer virüslerin de yaşayabilmesi mantıklı. Bu, bu eski virüslerin vahşi doğada canlanma ve insanları veya hayvanları enfekte etme riskinin çözüldükçe makul olduğu anlamına geliyor.

Araştırmacılar eski virüsler hakkındaki verileri bioRxiv sunucusunda yayınladılar. Makale henüz hakem denetiminden geçmedi bu nedenle sunduğu anlayış gelecekte değişebilir.