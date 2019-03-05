48MP Arka Kameralı Oppo F11 Pro Tanıtıldı

Birkaç haftadır sızdırılan render görselleri ve teaser'lardan sonra en nihayetinde Oppo F11 Pro kullanıcılarla buluştu. Pop-up selfie kamerası ve üst düzey teknik özellikleriyle dikkat çeken cihazın arka kamerası da bir hayli iddialı.

Bugün Çin'de yapılan lansman kapsamında tanıtılan Oppo F11 Pro 6.53 inç FHD+ LCD ekrana sahip. Sekiz çekirdekli Helio P70 yonga setinden gücünü alan cihazın 4GB / 6 GB RAM seçeneklerine ek olarak 64GB / 128GB dahili depolaması bulunuyor. Arka tarafa monte edilmiş parmak izini barındıran F11 Pro'da 4000mAh batarya yer alıyor.

Cihazın kamera tarafında ise arkada 48MP+5MP çözünürlüğünde, önde pop-up şeklinde kapanıp açılabilen tek 16MP çözünürlüğünde kamera kurulumları bulunuyor. Özellikle portre modu ve süper night mod gibi özelliklerle dikkat çekmeyi başaran F11 Pro'nun renkli kapak seçeneklerine yer verdiğini atlamamak gerekiyor.

Oppo F11 Pro Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Halihazırda 15 mart itibarıyla Hindistan'da sunulacağı ifade edilen Oppo F11 Pro'nun 19.990rupi (283 dolar) fiyat etiketiyle sunulacağı dile getirildi. Birkaç ay içerisinde diğer bölgelere de gelmesi beklenen cihazın şimdiden merak uyandırdığını söylersek yanlış olmayacaktır.