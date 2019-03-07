48MP Kameralı Meizu Note 9 Tanıtıldı

2019, 48MP kameralı telefonların yılı olmaya devam ediyor. Modaya uyan son akıllı telefon Meizu Note 9 oldu. Çinli üreticinin yeni cihazı, sahip olduğu özelliklerle orta segmentin en iddialı telefonlarından biri olacak gibi görünüyor.

Gücünü Qualcomm’un Snapdragon 675 işlemcisinden alan Meizu Note 9, 4GB / 6GB RAM seçenekleriyle geliyor. Kullanıcılar, 64GB ve 128GB olmak üzere iki farklı depolama alanı opsiyonuna sahip olacaklar.

Cihazda, gözyaşı damlası şeklinde çentikli 6.2 inç Full HD ekran kullanılıyor. Face ID (yüz tanıma) teknolojisini destekleyen 20MP çözünürlüğünde bir selfie kamerasına sahip olan Meizu Note 9, arka tarafta ISOCELL GM1 sensörünü kullanan 48MP bir kamera barındırıyor. Ayrıca derinlik algılama için kullanılan ve en azından teoride çarpıcı bokeh dolu portre fotoğraflarını çekmenizi sağlayan 5MP çözünürlüğünde ikincil bir kamera da bulunuyor.

4.000mAh gücünde bir bataryası bulunan telefon, kutusundan Android 9.0 Pie ile çıkıyor.

Meizu Note 9’un 4GB RAM + 64GB depolamalı giriş seviyesi modeli yalnızca 208 dolar. 4GB + 128GB ve 6GB + 64GB varyantları ise 238 dolardan satışa sunulacak. Tüm bu fiyatlar göz önüne aldığımızda, Meizu Note 9’un şimdiye kadarki en ucuz 48MP kameralı telefonlardan biri olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

Bugün itibarıyla anavatanı Çin’de satışa sunulan telefonun Avrupa’ya gelip gelmeyeceği ise henüz belli değil.