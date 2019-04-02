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48MP Kameralı Nokia X71 Tanıtıldı! İşte Özellikleri

nokia x71 özellikleri
Ramazan Tugay Kahraman
Ramazan Tugay Kahraman - | Mobil

Finlandiya merkezli HMD Global, 48MP kameraya sahip Nokia X71 modelini tanıttı. Çerçevesiz ekranı ile dikkatleri çeken yeni akıllı telefon, duyurulur duyurulmaz Tayvan’da satışa çıkarıldı.

Honor View 20 ve Huawei Nova 4 gibi ön kamera delikli çerçevesiz ekranlı telefonların piyasaya sürülmesinden sonra rekabete katılmak isteyen Nokia, ilk hamlesini yaptı. 48 megapiksel kamerasıyla oldukça iddialı olan Nokia X71, bugün itibarıyla tanıtıldı. Snapdragon 660 işlemcisi, 6GB RAM’i, 128GB dahili depolama alanı ve Android 9 Pie işletim sistemi ile göze çarpan telefon oldukça beğenildi.

Diğer Nokia modelleri gibi Zeiss lensler kullanan Nokia X71, 6.39-inç boyutundaki ekranında FHD+ çözünürlük tercih etti. 11,900 TWD yani yaklaşık 385 dolar fiyat etiketine sahip olan telefonun, Batıdaki ülkelerde satışa çıkan Nokia 8.1 Plus modelinin muadili olduğu belirtildi. Nokia X71 özellikleri ise aşağıdaki gibi sıralandı.

nokia x71 özelliklerii

Nokia X71 özellikleri

 

Bağlantı Technology GSM / HSPA / LTE
Çıkış Duyurulma Nisan 2019
Çıkış Tarihi 30 Nisan 2019
Gövde Boyutlar 157.2 x 76.5 x 8 mm (6.19 x 3.01 x 0.31 in)
Ağırlık 180 g
Kasa Ön/arka cam, alüminyum çerçeve
SIM Çift SIM
Ekran Tip IPS LCD, 16M renk
Boyut 6.39 inç, 100.9 cm2 (~83.9% ekran-çerçeve oranı)
Çözünürlük 1080 x 2316 pixels (~400 ppi)
Platform İşletim Sistemi Android 9.0 (Pie); Android One
Çip Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 (14 nm)
İşlemci Sekiz çekirdekli (4x2.2 GHz Kryo 260 & 4x1.8 GHz Kryo 260)
GPU Adreno 512
Bellek Kart desteği microSD 256GB'a kadar
Dahili 128 GB, 6 GB RAM
Ana Kamera Üçlü Kamera 48 MP, f/1.8, 1/2", 0.8µm, PDAF
8 MP, 13mm (ultrawide)
5 MP, f/2.4, depth sensor
Özellikler Zeiss lensler, çift-LED flaş, panorama, HDR
Video [email protected], [email protected]
Ön Kamera Tek 16 MP, f/2.0
Video [email protected]
Ses Hoparlör Var
3.5mm jak Var
  Mikrofonda aktif gürültü engelleyici
İletişim WLAN Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot
Bluetooth 5.0, A2DP, LE, aptX
GPS Var, with A-GPS, GLONASS, BDS
USB 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go
Sensörler   Parmak izi (arkaya monte), ivmeölçer, gyro, yakınlık, pusula
Batarya Kapasite 3500 mAh 
Şarj Hızlı şarj 18W
Diğer Renkler Siyah
Fiyat Yaklaşık 350 Euro

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