48MP Kameralı Nokia X71 Tanıtıldı! İşte Özellikleri

Finlandiya merkezli HMD Global, 48MP kameraya sahip Nokia X71 modelini tanıttı. Çerçevesiz ekranı ile dikkatleri çeken yeni akıllı telefon, duyurulur duyurulmaz Tayvan’da satışa çıkarıldı.
Honor View 20 ve Huawei Nova 4 gibi ön kamera delikli çerçevesiz ekranlı telefonların piyasaya sürülmesinden sonra rekabete katılmak isteyen Nokia, ilk hamlesini yaptı. 48 megapiksel kamerasıyla oldukça iddialı olan Nokia X71, bugün itibarıyla tanıtıldı. Snapdragon 660 işlemcisi, 6GB RAM’i, 128GB dahili depolama alanı ve Android 9 Pie işletim sistemi ile göze çarpan telefon oldukça beğenildi.
Diğer Nokia modelleri gibi Zeiss lensler kullanan Nokia X71, 6.39-inç boyutundaki ekranında FHD+ çözünürlük tercih etti. 11,900 TWD yani yaklaşık 385 dolar fiyat etiketine sahip olan telefonun, Batıdaki ülkelerde satışa çıkan Nokia 8.1 Plus modelinin muadili olduğu belirtildi. Nokia X71 özellikleri ise aşağıdaki gibi sıralandı.
Nokia X71 özellikleri
|Bağlantı
|Technology
|GSM / HSPA / LTE
|Çıkış
|Duyurulma
|Nisan 2019
|Çıkış Tarihi
|30 Nisan 2019
|Gövde
|Boyutlar
|157.2 x 76.5 x 8 mm (6.19 x 3.01 x 0.31 in)
|Ağırlık
|180 g
|Kasa
|Ön/arka cam, alüminyum çerçeve
|SIM
|Çift SIM
|Ekran
|Tip
|IPS LCD, 16M renk
|Boyut
|6.39 inç, 100.9 cm2 (~83.9% ekran-çerçeve oranı)
|Çözünürlük
|1080 x 2316 pixels (~400 ppi)
|Platform
|İşletim Sistemi
|Android 9.0 (Pie); Android One
|Çip
|Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 (14 nm)
|İşlemci
|Sekiz çekirdekli (4x2.2 GHz Kryo 260 & 4x1.8 GHz Kryo 260)
|GPU
|Adreno 512
|Bellek
|Kart desteği
|microSD 256GB'a kadar
|Dahili
|128 GB, 6 GB RAM
|Ana Kamera
|Üçlü Kamera
|48 MP, f/1.8, 1/2", 0.8µm, PDAF
8 MP, 13mm (ultrawide)
5 MP, f/2.4, depth sensor
|Özellikler
|Zeiss lensler, çift-LED flaş, panorama, HDR
|Video
|[email protected], [email protected]
|Ses
|Hoparlör
|Var
|3.5mm jak
|Var
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|Mikrofonda aktif gürültü engelleyici
|İletişim
|WLAN
|Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot
|Bluetooth
|5.0, A2DP, LE, aptX
|GPS
|Var, with A-GPS, GLONASS, BDS
|USB
|2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go
|Sensörler
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|Parmak izi (arkaya monte), ivmeölçer, gyro, yakınlık, pusula
|Batarya
|Kapasite
|3500 mAh
|Şarj
|Hızlı şarj 18W
|Diğer
|Renkler
|Siyah
|Fiyat
|Yaklaşık 350 Euro
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