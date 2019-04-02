48MP Kameralı Nokia X71 Tanıtıldı! İşte Özellikleri

Finlandiya merkezli HMD Global, 48MP kameraya sahip Nokia X71 modelini tanıttı. Çerçevesiz ekranı ile dikkatleri çeken yeni akıllı telefon, duyurulur duyurulmaz Tayvan’da satışa çıkarıldı.

Honor View 20 ve Huawei Nova 4 gibi ön kamera delikli çerçevesiz ekranlı telefonların piyasaya sürülmesinden sonra rekabete katılmak isteyen Nokia, ilk hamlesini yaptı. 48 megapiksel kamerasıyla oldukça iddialı olan Nokia X71, bugün itibarıyla tanıtıldı. Snapdragon 660 işlemcisi, 6GB RAM’i, 128GB dahili depolama alanı ve Android 9 Pie işletim sistemi ile göze çarpan telefon oldukça beğenildi.

Diğer Nokia modelleri gibi Zeiss lensler kullanan Nokia X71, 6.39-inç boyutundaki ekranında FHD+ çözünürlük tercih etti. 11,900 TWD yani yaklaşık 385 dolar fiyat etiketine sahip olan telefonun, Batıdaki ülkelerde satışa çıkan Nokia 8.1 Plus modelinin muadili olduğu belirtildi. Nokia X71 özellikleri ise aşağıdaki gibi sıralandı.

Nokia X71 özellikleri

Bağlantı Technology GSM / HSPA / LTE

Çıkış Duyurulma Nisan 2019 Çıkış Tarihi 30 Nisan 2019

Gövde Boyutlar 157.2 x 76.5 x 8 mm (6.19 x 3.01 x 0.31 in) Ağırlık 180 g Kasa Ön/arka cam, alüminyum çerçeve SIM Çift SIM

Ekran Tip IPS LCD, 16M renk Boyut 6.39 inç, 100.9 cm2 (~83.9% ekran-çerçeve oranı) Çözünürlük 1080 x 2316 pixels (~400 ppi)

Platform İşletim Sistemi Android 9.0 (Pie); Android One Çip Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 (14 nm) İşlemci Sekiz çekirdekli (4x2.2 GHz Kryo 260 & 4x1.8 GHz Kryo 260) GPU Adreno 512

Bellek Kart desteği microSD 256GB'a kadar Dahili 128 GB, 6 GB RAM

Ana Kamera Üçlü Kamera 48 MP, f/1.8, 1/2", 0.8µm, PDAF

8 MP, 13mm (ultrawide)

5 MP, f/2.4, depth sensor Özellikler Zeiss lensler, çift-LED flaş, panorama, HDR Video [email protected], [email protected]

Ön Kamera Tek 16 MP, f/2.0 Video [email protected]

Ses Hoparlör Var 3.5mm jak Var Mikrofonda aktif gürültü engelleyici

İletişim WLAN Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot Bluetooth 5.0, A2DP, LE, aptX GPS Var, with A-GPS, GLONASS, BDS USB 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go

Sensörler Parmak izi (arkaya monte), ivmeölçer, gyro, yakınlık, pusula

Batarya Kapasite 3500 mAh Şarj Hızlı şarj 18W