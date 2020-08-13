4A Games, Çok Oyunculu Metro Oyunu Yapmayı Hedefliyor

4A Games, çok oyunculu Metro oyunu geliştirmek istiyor. Embracer Group satışı sonrasındaki ilk açıklama Üst Yönetici Dean Sharpe tarafından yapıldı.

THQ Nordic çatı şirketi olan Embracer Group, bugün yapılan yeni açıklama ile 4A Games, DECA Games, New World Interactive, Palindrome Interactive, Pow Wow Entertainment, Rare Earth Games, Sola Media ve Vermila Studios olmak üzere sekiz stüdyoyu daha bünyesine kattığını duyurdu. Bu stüdyoların arasında sizin de gördüğünüz üzere Metro serisi geliştiricisi de bulunuyor.

Çok Oyunculu Metro Oyunu Gelebilir

4A Games geçtiğimiz aylarda yapılan açıklama ile yeni AAA bir projenin üzerinde çalışmaya başladığını duyurmuştu. Bahsi geçen satın alımın sonrasında da geliştirici stüdyodan Üst Yönetici Dean Sharpe, Metro serisinin geleceğine dair önemli bazı açıklamalarda bulunmayı ihmal etmedi. Sharpe tarafından söylenene 4A Games, çok oyunculu desteğin de olduğu bir oyun daha yapmayı planlıyorlarmış.

"Embracer Group ve Saber Interactive, 4A Games ve gelişimimizin bir sonraki evresi için mükemmel ortaklar. Birlikte Metro markasının üstüne koymaya devam edecek ve hayran kitlemize bir çok oyunculu deneyim sunmaya odaklanacağız."

Geliştirici stüdyo bildiğiniz gibi uzun zamandır Deep Silver ile çalışmıştı. Her ne kadar çok oyunculu bir oyun ile karşımıza çıkacak olsalar da, sıradaki Metro oyunlarında yazar Dmitry Glukhovsky ile çalışmaya devam edeceklermiş.

4A Games 2006 yılında Kiev şehrinde kurulmuştu. Merkez ofisin 2014 yılında Malta'ya taşınmasından sonra, Kiev şehrinde kalan ofis ise alt stüdyo olarak işlev göstermeye devam ediyor. Embracer Group, stüdyoya hisselerinin tamamı için nakit otuz altı milyon Amerikan doları ödüyor. Buna ek olarak, kilometre taşlarına bağlı olarak ekstradan ödemeler de yapılacakmış.