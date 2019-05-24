4A Games Yeni Bir AAA Oyun Üzerinde Çalışıyor

THQ Nordic geçtiğimiz senenin Şubat ayında Koch Media şirketini satın almıştı. Bu satın alım sonucunda, şirkete bağlı olan Saints Row serisinin geliştiricisi Volition, Homefront: The Revolution oyununun arkasındaki isim Dambuster Studios, Galaxy on Fire serisi ile tanınan Fishlabs Entertainment, Metro ve Dead Island serilerinin yayıncısı olan Deep Silver, aynı çatı altında toplanmışlardı. Bir diğer deyişle, adı geçen serilerin tamamının yeni yayıncısı da THQ Nordic olmuştu.

Kısa bir zaman önce THQ Nordic 2019 finansal yılının son çeyreğiyle ilgili bir rapor yayınladı. Bu raporda da bahsi geçen son çeyrekte birçok projeye onay verildiğini göze çarpıyor. En dikkat çekeni ise 4A Games stüdyosununki oldu. Ukrayna menşeli stüdyo, henüz duyurusunun yapılmamış olduğu yeni bir AAA oyun üzerinde çalışıyor.

Bu proje ile ilgili şimdilik ek bir bilgi bulunmuyor. Haliyle bir tahminde bulunmak da şu şartlarda epey zor ama her ne kadar Metro serisi yoluna devam edecek olsa da bu proje muhtemelen yepyeni bir proje olabilir; çünkü geçtiğimiz günlerde yapılan duyuru ile Expansion Pass bağlamında senaryo içerikli iki büyük genişletme paketinin yayınlanacağını öğrenmiştik. Bir diğer deyişle, Ukrayna menşeli geliştiricinin mevcut oyunla işi henüz bitmemişken sıradaki Metro oyununu gündeme getirmeyecektir. Tabii ki damarlarında Ubisoft kanı dolaşmıyorsa.

Son olarak, THQ Nordic Deep Silver ve Coffee Stain Studios kapsamında seksen kadar oyunun geliştirilme aşamasında olduğunu ve bunlardan kırk sekiz kadarının henüz duyurulmadığını da mali raporunda belirtti. Bu oyunlardan ikisi, bildiğiniz gibi E3 2019 fuarında duyurulacak.