4G Destekli Nokia 3310 Geliyor!

İlk olarak 2000 yılında satışa sunulan Nokia 3310, o dönem mobil dünyaya yön vermişti ve Nokia'ya büyük bir şöhret kazandırmıştı.

Sağlamlığıyla bir efsaneye dönüşen Nokia 3310, bu nedenle takip eden yıllarda da kullanılmaya devam edildi. Dokunmatik ekranlı telefonların çağı başladığında yavaş yavaş tuşlu telefonlara duyulan ilgi azaldı. Sonrasında ise Android ve iOS işletim sistemini kullanan akıllı telefonlar kullanılmaya başlandı. Fakat yine de belli bir kullanıcı kitlesi tuşlu telefonlardan vazgeçemedi.

Öğrenmesi ve kullanması daha kolay olan tuşlu telefonlar, HMD Global çatısı altında üretilen yeni Nokia 3310 ile tekrar gündeme gelmişti ve bu telefon bir hayli ilgi görmüştü. Yeni Nokia 3310'un iki farklı modeli piyasaya sunuldu. İlk model sadece 2G internet bağlantısını, sonradan piyasaya sürülen model ise 3G bağlantısını kullanıyordu. Şimdi ise bu modellere bir yenisinin daha ekleneceği ortaya çıktı. 4G destekli Nokia 3310, Çin'de satışa çıkabilmesi için onay aldı.

Hatırlanacağı üzere önceki Nokia 3310 modelleri internete bağlanabilse de bu telefonlar üzerinde WhatsApp gibi popüler uygulamalar kullanılamıyordu. Sahip oldukları farklı işletim sistemleri nedeniyle bu telefonlar, kendilerine özel olarak geliştirilmiş uygulamaları çalıştırabiliyorlardı. 4G destekli Nokia 3310'da bu durum değişebilir; bu modelde önceki modellerde kullanılan Feature OS ve s30+ işletim sistemlerinden farklı bir işletim sistemi olan YunOS kullanılacak. YunOS'un Android'de gördüğümüz bazı uygulamaları çalıştırabildiği iddia ediliyor. İşte bu durum da WhatsApp'ın 4G destekli Nokia 3310'da kullanılabilme ihtimalini gündeme getiriyor.

WhatsApp kullanılabilen, hızlı bir şekilde internete bağlanabilen 3310 başarılı olacaktır; fakat bu durum telefonun fiyatını da yükseltecektir. 2G destekleyen Nokia 3310 ülkemizde 550 TL civarında fiyatla satılıyor, 3G modelin Türkiye fiyatı ise belli değil. 4G destekli 3310'un fiyatının 1000 TL'ye yakın olacağını tahmin ediyoruz.