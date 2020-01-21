4G Telefonlara Özel İşlemciler: Qualcomm Snapdragon 720G, 662 ve 460

Snapdragon 865 ve 765, Qualcomm’un 5G destekli en yeni mobil işlemcileri. 2020’de 5G’nin yaygınlaşmasıyla Android telefonlarda daha çok bu işlemcileri görecek olsak da 5G’ye henüz hazır olmayan pazarlar da var. Qualcomm bu pazarları da kaybetmek istemiyor olacak ki 4G işlemcilerini tanıttı. Snapdragon 720G, 662 ve 460 işlemcilerin özellikleri haberimizde.

Qualcomm, Hindistan’ın en büyük iknci metropolü Delhi’de düzenlediği basın etkinliğinde üç işlemci duyurdu: Oyun odaklı Snapdragon 720G, orta seviye Snapdragon 662 ve uygun Snapdragon 460. Üç yonga seti de standart olarak WiFi 6 bağlantısını, Bluetooth 5.1’i destekliyor ve Hindistan’ın Bölgesel Uydu Konumlandırma Sistemi’ni (NavIC) destekleyen ilk işlemciler. Gelişmiş yapay zeka ve görüntüleme özellkleri de sunan 4G işlemcilere gelin yakından bakalım.

Qualcomm Snapdragon 720G Özellikleri

Snapdragon 720G, Snapdragon 730G’nin güçlü yönlerini alıyor ve platformu daha geniş bir kitleye ulaşabilir hale getiriyor. Titreşim azaltma, HDR ile 10-bit renk, AptX Adaptif ses codec'i gibi özellikleriyle Snapdragon Elit Oyun paketini bir kez daha sunuyor. Qualcomm’ın FastConnect 6200 WiFi alt sistemi ile geliyor, iki kat WiFi menzili ve sadece testlerde değil, gerçekte görebileceğiniz hızlar sunuyor. 2x2 MMO ile WiFi 6 alıyorsunuz ve mobil bağlantı tarafında 800 Mbps’ye kadar Cat 15 hızları sunan bir 4x4 MIMO X15 LTE modem var. Çift SIM çift VoLTE ve WiFi arama da mevcut. 8nm üretim sürecinden geçen işlemci, 2.3GHz hızda çalışan iki Cortex A76, 1.8GHz hızda altı A55 çekirdek içeriyor. Adreno 618 grafik işlemci birimi 730G ile aynı gerçek HDR10 oyun deneyimi sunuyor. Cihaz üzerinde yapay zekanın daha iyi çalışmasını sağlayan Hexagon 692 DSP (Dijital Sinyal İşleme) ve her zaman açık dijital asistanlar için Qualcomm’un Algılama Merkezi bulunuyor. 4K 30fps video kaydı, 192MP’e kadar sensör, maksimum 120Hz FHD+ (2520x1080) çözünürlüklü ekran ve Hızlı Şarj 4+, bu işlemciyi telefonlarına yerleştiren üreticilerin kullanabileceği en yüksek donanım. Xiaomi ve Realme, Snadragon 720G işlemcili ilk akıllı telefonların üreticileri olacak.

Qualcomm Snapdragon 662 Özellikleri

Snapdragon 662, kendisini öne çıkaran birkaç yükseltme içeriyor. 2.0GHz hızda dört adet Cortex A73 çekirdek, 1.8GHz hızda dört adet A53 çekirdekten güç alan işlemci, Adreno 610 grafik işlemci birimine sahip. Orta segment bir işlemci olduğundan en fazla 2x2 MIMO ile 390Mbps’ye kadar çıkabilen X11 modeme sahip. İşlemcinin öne çıkan özelliği, cihaz üreticilerinin 6xx serisinde bir ilk olan üç arka kameralı telefonları yapmalarını sağlayan Spectra 340T ISP. Yonga seti 48 megapiksele kadar sensörleri tutabiliyor, ayrıca HEIC fotoğraf ve HEVC video formatları ile uyumlu. Snapdragon 662, 60Hz yenileme hızına ulaşan FHD+ ekranlarla çalışıyor ve Hızlı Şarj 3.0 alıyorsunuz. Yonga setinin kendisi 11nm mimaride üretildi.

Qualcomm Snapdragon 460 Özellikleri

Qualcomm, 4xxx serisini fazla geliştirmedi ancak Snapdragon 460 ile bu değişiyor. Performansta yüzde 70 artış sağlayan çekirdeklere sahip ve bu seride ilk kez Adreno 610 grafik işlemci birimini görüyoruz. 1.8GHz’a kadar çıkan Cortex A73 çekirdekler piyasaya çıkıyor, bu işlemci de 662 gibi 11nm üretim sürecinden geçti. X11 LTE modem, Hızlı Şarj 3.0, HEIF uyumluluğu ve 60Hz’de FHD+ ekran destekleyen işlemci, 25 megapiksele kadar kamera modüllerini barındıran Spectra 340 ISP’ye sahip, bu da cihaz üreticilerinin arkaya üç kamera ekleyebilecekleri demek.

Snapdragon 720G işlemcili ilk telefonlar 2020’nin ilk çeyreğinde tüketicilere sunulacak. Diğer iki işlemci için biraz beklememiz gerekecek, Snapdragon 662 ve 460’ı yıl sonuna kadar göremeyeceğiz.