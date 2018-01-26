4GB RAM'li Xiaomi Redmi 5 Satışa Çıktı

Çinli şirket Xiaomi, sessiz sedasız bir şekilde Redmi 5'in üçüncü varyantını satışa sundu. 2GB RAM / 16GB depolama alanı ve 3GB RAM / 32GB depolama alanı seçeneklerinden sonra şimdi de 4GB RAM / 32GB depolama alanına sahip yeni bir sürümü satışa sunan Xiaomi, fiyat konusunda da büyük bir oynamada bulunmamış.

Diğer teknik özellikleri aynı olan yeni sürümde farklı olan tek şey RAM kapasitesi. 2GB ve 3GB RAM seçeneğine sahip olan Redmi 5, artık 4GB RAM'li bir versiyon ile kullanıcılara sunulacak. Yeni varyant için 3GB RAM'li modele ortalama 40 dolar ekleyerek satışa sunan Xiaomi, 4GB RAM'li Redmi 5'e 174 dolar fiyat etiketi koymuş durumda.

Kullanıcılarından gelen tepkilere karşılık böyle bir hamlede bulunduğu düşünülen Xiaomi, konu hakkında açıklama yapma gereksinimde bulunmadı.

Xiaomi Redmi 5 Teknik Özellikleri

5.7 inç FHD+ ekrana sahip olan Redmi 5, Snapdragon 450 yonga setinden gücünü alıyor. 2GB / 3GB / 4GB RAM seçeneklerinı barındıran cihazda 16GB veya 32GB dahili depolama alanı seçenekleri yer alıyor. Arkada 12MP önde ise 5MP çözünürlüğünde kamerayla kullanıcılara sunulan Redmi 5, 3300 mAh bataryadan besleniyor. Ayrıca RAM tercihe göre sırayla 120 dolar, 135 dolar ve 174 dolardan raflardaki yerini alıyor.