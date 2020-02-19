5 Ayda 250 Kitap Okuyan Atakan, Sosyal Medyada Gündeme Oturdu

Fethi Çağıl tarafından Twitter üzerinde paylaşılan video günün en çok konuşulan konusu haline geldi. 10 yaşındaki Atakan'ın 5 ayda 250 kitap okuduğu açıklandı.

Atakan, Twitter'da Gündeme Girdi

D&R reyonlarında Atakan ile tanıştığını söyleyen Fethi Çağıl Twitter'da "Kitaplara bakıyordum: 'Felsefeye ilgilisin galiba' dedi. 'Evet' dedim. 5 ayda 250 kitap okumuş. 2 saate yakın konuştuk. Hayran kaldım. Aristo'dan girdik, J.J. Rousseau ve Bauman'dan çıktık! Yeni bir arkadaşım oldu" açıklamasını yaptı ve yayınladığı video milyonlarca kullanıcı tarafından izlendi.

Hemen aşağıdan paylaşılan videoyu izleyebilirsiniz.

10 yaşındaki Atakan ile D&R reyonlarında tanıştık. Kitaplara bakıyordum: "Felsefeye ilgilisin galiba" dedi. "Evet" dedim. 5 ayda 250 kitap okumuş. 2 saate yakın konuştuk. Hayran kaldım... Aristo'dan girdik, J.J. Rousseau ve Bauman'dan çıktık.!.. Yeni bir arkadaşım oldu... 🤗 pic.twitter.com/wClKPScGcV — Fethi Çağıl (@fethicagil) February 18, 2020

Atakan'ın 5 ayda 250 adet kitap okuması Twitter'da günün en çok konuşulan konusu haline geldi. Kullanıcılar Atakan hakkında sosyal medya hesapları üzerinden paylaşımlar yapmaya başladı. Hemen aşağıdan Atakan hakkında atılan tweetlere göz atabilirsiniz.

Bu yaşta böylesine bir zeka böylesine bir üslup. Mükemmel bir çocuksun Atakan 😚 https://t.co/W0qVM4AA2i — Ayça 🧚🏼‍♀️ (@aycakabakcii) February 19, 2020

bu cocuk sabaha kadar konussun dinlerim — Muratcım bi sakinleş (@SirMuratPL) February 18, 2020

Çok özel bir çocuk. Ağzım açık dinledim. — Şaziye Karlıklı (@saziyekarlikli) February 18, 2020

Altın değerinde bir çocuk ❤️

10 yaşındaki Atakan'a sahip çıkılmalı. pic.twitter.com/r7nKpP881O — Yüksel Çelik (@yuksel_celik1) February 19, 2020

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