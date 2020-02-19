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5 Ayda 250 Kitap Okuyan Atakan, Sosyal Medyada Gündeme Oturdu

5 Ayda 250 Kitap Okuyan Atakan, Sosyal Medyada Gündeme Oturdu
Emre Fırtına
Emre Fırtına - | Sosyal Medya

Fethi Çağıl tarafından Twitter üzerinde paylaşılan video günün en çok konuşulan konusu haline geldi. 10 yaşındaki Atakan'ın 5 ayda 250 kitap okuduğu açıklandı.

Atakan, Twitter'da Gündeme Girdi

D&R reyonlarında Atakan ile tanıştığını söyleyen Fethi Çağıl Twitter'da "Kitaplara bakıyordum: 'Felsefeye ilgilisin galiba' dedi. 'Evet' dedim. 5 ayda 250 kitap okumuş. 2 saate yakın konuştuk. Hayran kaldım. Aristo'dan girdik, J.J. Rousseau ve Bauman'dan çıktık! Yeni bir arkadaşım oldu" açıklamasını yaptı ve yayınladığı video milyonlarca kullanıcı tarafından izlendi.

Hemen aşağıdan paylaşılan videoyu izleyebilirsiniz.

Atakan'ın 5 ayda 250 adet kitap okuması Twitter'da günün en çok konuşulan konusu haline geldi. Kullanıcılar Atakan hakkında sosyal medya hesapları üzerinden paylaşımlar yapmaya başladı. Hemen aşağıdan Atakan hakkında atılan tweetlere göz atabilirsiniz.

Sizler Atakan hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!

ETİKETLER: twitter

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