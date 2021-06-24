Akıllı Telefonları 5 Dakikada Şarj Eden Teknoloji Geliştirildi

Bilgisayar ve telefonları 5 dakikada şarj eden teknoloji nasıl çalışıyor? Cambridge Üniversitesinden gelen yeni bir araştırma, pil teknolojisinde farklı bir yaklaşım sunuyor. Bu buluş sayesinde telefonlar ve dizüstü bilgisayarlar beş dakikada şarj edilebilir.

Cambridge Üniversitesindeki bilim adamları, gerçek zamanlı olarak hareket eden iyonları gözlemlemek için lityum iyon pillerin iç işleyişini incelediler. Düşük maliyetli yeni teknik, araştırmacıların pil şarjı için hız sınırların' belirlemesine olanak tanıyacak ve bu, şarj sürelerini daha da azaltmak için kullanılabilecek.

Nature'da yayınlanan araştırma, insanlığı fosil yakıtlara olan bağımlılığından kurtarmak için gerekli olan yeni nesil pillerin gelişimini hızlandırabilir.

Araştırmayı yöneten Cambridge Cavendish Laboratuvarı'ndan Dr. Ashkay Rao, "Lityum iyon piller için şarj olup olmadığına bağlı olarak farklı hız limitleri olduğunu bulduk. Şarj ederken geçen süre, lityum iyonlarının aktif malzeme parçacıklarından ne kadar hızlı ilerlediğine bağlı" dedi.

Doldurma ve boşalma sırasında hız, iyonların bataryanın artı ve eksi kutuplarına ne kadar hızlı yerleştirildiğine göre değişiyor. Bu iki mekanizmayı kontrol edebilirsek, lityum iyon pillerin çok daha hızlı şarj olmasını sağlayabiliriz.'

5 dakikada şarj eden teknoloji nasıl çalışıyor?

Pilleri incelemeye yönelik önceki teknikler, elektron mikroskobu ve X-ışını senkrotronları gibi zaman alıcı ve pahalıydı. Ancak optik mikroskop kullanan Cambridge tekniği, daha düşük fiyata daha iyi bir yaklaşık sundu ve mevcut ekipmanlardan yararlanıyor.

Cavendish Laboratuvarı'ndan ortak yazar Dr. Christoph Schnedermann, "Geliştirdiğimiz bu laboratuvar tabanlı teknik, bir pilin hızlı hareket eden iç işleyişine ayak uydurabilmemiz için teknoloji hızında büyük bir değişiklik sunuyor" dedi.

Lityum iyon piller, elektrikli arabalardan akıllı telefonlara kadar hemen hemen her elektrikli cihazda kullanılmakta, ancak fosil yakıtlara rakip olmak için yüksek kapasite ve hızlı şarj sürelerine sahip olması gerekiyor.

Schnedermann, "Daha iyi bir pil, çok daha fazla enerji depolayabilen veya çok daha hızlı şarj olabilen bir pildir. Ancak yeni malzemelerden daha iyi piller yapmak ve halihazırda kullandığımız pilleri geliştirmek için içlerinde neler olduğunu anlamamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Lityum iyon pilleri geliştirmek ve daha hızlı şarj olmalarını sağlamak için pillerin içinde neler olup bittiğine gerçek zamanlı olarak bakma ile ilgili doktora öğrencisi ve yazar Alice Merryweather şunları söyledi: