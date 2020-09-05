5 Eylül Türkiye Koronavirüs Tablosu, 5 Eylül Vaka Sayısı Kaç Oldu?

5 Eylül Türkiye koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? 5 Eylül Türkiye koronavirüs can kaybı kaç? 5 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu duyuruldu. İşte 5 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu.

5 Eylül Türkiye Koronavirüs Vaka Sayısı ve Can Kaybı

Son 24 saatte 99.497 test yapıldığı ve 1.673 yeni vaka tespit edildiği duyuruldu. Bugün 56 kişi hayatını kaybetti ve 984 kişi iyileşti.

5 Eylül Türkiye Koronavirüs Toplam Vaka Sayısı ve Can Kaybı

5 Eylül itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam hasta sayısı 278.228 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 6.620'e yükseldi.

Toplam ağır hasta sayısının 1.091 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 250.092 olarak açıklandı.

Hemen aşağıdan paylaşılan tabloya bakabilirsiniz.

Aşağıda yer alan bağlantıdan Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen Hayat Eve Sığar uygulamasını cihazınıza indirebilirsiniz.