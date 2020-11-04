Epic Games, uzun bir zamandır oyunculara belirli aralıklarla ücretsiz oyunlar sunuyor. Şirketin geçen hafta gelecek haftanın ücretsiz video oyununun Wargame: Red Dragon olacağını duyurmuştu ancak bu haftanın ücretsiz Epic Games oyunu için şirketin planlarında küçük bir değişiklik meydana geldi. Bu hafta, Red Dragon yerine başka bir oyunun ücretsiz olarak verilmesinde karar kılındı.

Bu Haftanın Ücretsiz Epic Games Oyunu Ne Olacak?

Epic Games, geçtiğimiz hafta Wargame: Red Dragon'u 5 Kasım'dan başlayarak 12 Kasım'a kadar ücretsiz bir şekilde indirilebileceğini ve oyunun hiçbir şekilde ödeme yapmadan oynanabileceğini açıklamıştı ancak şirketin planlarında beklenmedik bir gelişme meydana geldi ve bunun bir sonucu olarak bu haftanın ücretsiz Epic Games oyunu değişti. Oyuncuların 5 Kasım 2020 tarihinden itibaren belirli bir süre boyunca ücretsiz sahip olabileceği video oyununun Dungeons 3 olmasına karar verildi. Wargame: Red Dragon'un ücretsiz olarak sunulması bekleyen kişilerin biraz daha beklemesi gerekiyor.

Strateji tabanlı video oyunu olan Dungeons 3 hem çok oyunculu hem de tek oyunculu modlara sahip. Tek oyunculu modda yaklaşık olarak 20 görev bulunuyor. Karanlığın hakim olduğu bir dünyada geçen video oyununda birbirinden çeşitli yaratıklardan birini seçebilir ve kendi ordunuzu geliştirmeye başlayabilirsiniz.

Epic Games, Geçen Hafta Hangi Oyunları Ücretsiz Vermişti?

Şirket, geçen haftanın ücretsiz Epic Games oyunu için Blair Witch ve Ghostbusters: The Video Game Remastered olarak belirlemişti. Bu oyunların toplam değeri 88 TL olmakla birlikte çoğu oyuncunun da oynamak için çok istekli olduğu oyunlardı. Şirketin ücretsiz olarak sunduğu bu video oyunlarına sahip olmak için henüz çok geç değil, geçen haftanın ücretsiz oyunları 5 Kasım'a kadar sunulmaya devam edecek.

Blair Witch ve Ghostbusters: The Video Game Remastered oyunlarının isimlerini daha önce bir kere de olsa duymadıysanız video oyunlarının konusundan da bahsettiğimiz geçen haftanın ücretsiz oyunlarına göz atabilirsiniz.

Bu hafta Wargame: Red Dragon yerine Dungeons 3 verilmesi hakkında siz neler düşünüyorsunuz? Bu değişiklik ile alakalı tüm görüşlerinizi hemen aşağıda bulunan yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.