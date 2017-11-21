5 Milyon Abone Güvenli İnternet Kullanıyor

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunca (BTK) sunulan ve gönüllük esasına göre üye olunan “güvenli internet” hizmetinin kullanıcı sayısının 5 milyonu aştığını açıkladı.

İnternetin sağlıktan finansa kadar birçok farklı alanda kullanılabildiğini ve artık günlük hayatımızın vazgeçilmezi olduğunun altını çizen Arslan, internet kullanımının artmasıyla birlikte olumsuz içeriklerin de yaygınlaştığını belirtti ve "Özellikle çocuklar için tehlike oluşturan, cinsel istismar, müstehcenlik, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımı, terör, ırkçılık, kumar, nefret suçu ve siber saldırı içerikli paylaşımlar giderek artıyor ve internet kullanıcılarını tehdit ediyor." dedi.

Gençlerin ve çocukların olumsuz içeriklerden korunması adına BTK’nın güvenli internet hizmetini devreye soktuğunu hatırlatan bakan, 2011'den itibaren verilen güvenli internet hizmetinin, bu ortamın zararlı içeriklerinden korunmayı amaçlayan vatandaşların ilgisini çektiğini de söyledi. Arslan, "Hizmete başladığı tarihten bu yana geçen altı yıllık sürede güvenli internet hizmetini 5 milyonun üzerinde abone tercih etti." diye konuştu.

Hizmetin çocuk ve aile olmak üzere iki farklı başlıkta olduğunu anlatan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, “çocuk profilinde sadece beyaz listede yer alan iş, ekonomi, bilgi/referans, eğitim kurumları, medya (basın) gibi temiz içerikli internet sitelerine erişimin mümkün olduğunu; aile profilinde ise siyah listede yer alan çocukların cinsel istismarı, müstehcenlik, kumar, intihara yönlendirme, uyuşturucu, sağlık için tehlikeli madde temini, ırkçılık, terör gibi olumsuz içeriğe sahip sitelere erişimin engellendiğini” kaydetti.

"İnternette arama yapan kullanıcı web, resim ve video aramalarında olumsuz içeriklerle karşılaşmıyor. Bu kullanıcıların Google, Yandex ve Bing gibi arama motorlarındaki aramaları da güvenli kılınıyor." değerlendirmesinde bulunan Aslan, "Avrupa Birliği'ne bağlı ülkelerde, 'Çocuklar İçin Daha İyi İnternet (Better Internet For Kids) Programı' kapsamında, çocukların ve gençlerin siber zorbalık, cinsel şiddet ve şiddet içeriğine maruz kalma gibi internetin olumsuz içeriklerinden ve zararlarından korunmasına yönelik sürekli çalışmalar yapılıyor. Türkiye'de ise güvenli internet hizmetinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına yönelik BTK tarafından çeşitli çalışmalar sürdürülüyor. Bu kapsamda güvenli internet hizmetini tercih eden abonelerin virüs, botnet, spam, hacking, phishing gibi yasa dışı faaliyetlerden zarar görmesini önlemek amacıyla haberleşme güvenliğinin tesisine, abonelerin internet ve bilgi güvenliği konularında işletmeciler tarafından bilinçlendirilmesine ve bilgilendirilmesine yönelik çalışmalar sürüyor." şeklinde konuşmasını tamamladı.