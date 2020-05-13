5 Milyon Kart İnternetten Ödemeye Açıldı

BKM’nın açıkladığı verilere göre, pandemi döneminde toplam 5 milyon kart internetten ödemeye açık hale getirildi. Nisan ayında 2 milyon kart ilk kez internetten ödemelerde kullanıldı. Korona günlerinde banka kartları ve kredi kartları ile yapılan harcamalara ilişkin detaylar haberimizde.

Banka Kartı Kullanımında Artış

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, Nisan ayında internetten kartlı ödeme tutarı rekor seviyeye ulaştı. Her 4 TL kartlı ödemenin 1 TL’si internetten gerçekleştirilirken, internetten kartla yapılan market-gıda alışverişi geçen yıla kıyasla üç kat arttı. Nisan ayı sonunda Türkiye’de toplam 241 milyon kart (71 milyon kredi kartı, 170 milyon banka kartı) bulunuyor. Aynı dönemde geçtiğimiz yıl ile kıyaslandığında kredi kartı sayısında %6, banka kartı sayısında da %11’lik bir artış mevcut. Banka kartları ve kredi kartları ile Nisan ayında toplam 67.8 milyar TL’lik ödeme gerçekleştirildi. Bu tutarın 56.8 milyar TL’si kredi kartı, 11 milyar TL’si de banka kartı ile ödendi. Banka kartı ile ödemelerde önceki yılın aynı dönemine göre %9 büyüme görülürken, kredi kartı ile ödemelerde %14 azalış gerçekleşti.

İnternetten Kartlı Ödemeler Arttı

İnternetten kartlı ödemeler de her geçen gün artıyor. İnternetten kartlı ödeme tutarı, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %13 artarak 16 milyar TL’ye ulaştı. İnternetten kartlı ödemelerin toplam kartlı ödemelerdeki payı da %24 ile rekor seviyeye ulaştı. Ödemelerini internetten yapan kart kullanıcıları da günden güne artıyor. Nisan ayında 18 milyon farklı kart ile internetten ödeme yapılırken, 2 milyon kartın ilk kez internetten ödemeye açıldığı görüldü. 5 milyon kart internetten ödemeye açıldı.

En Çok Market-Gıda Harcaması Yapıldı

İnternetten kartla yapılan market-gıda ödemeleri geçtiğimiz yılın üç katına çıkarak 2.4 milyar TL’ye ulaştı. Nisan ayında internetten yapılan kartlı ödemelerin sektör dağılımı incelendiğinde geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla en fazla artışın %220 ile market-gıda sektörü olduğu görüldü. Market-gıda sektörünü %122 artışla elektronik eşya, %87 artışla mobilya ve dekorasyon, %62 artışla giyim, %20 artışla sağlık/kozmetik sektörü takip etti.