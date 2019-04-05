5 Milyon Kişinin Verilerini Çalan Suçlu Trabzon'da Yakalandı

Trabzon’da uluslararası bilişim suçlarından aranan, bugüne kadar birçok siber suça karışmış 22 yaşındaki M.K. gözaltına alındı. Suçlunun yanında ele geçirilen bilgisayarlarda, harddisklerde ve flaş bellekler içerisinden 5 milyon kişisel veri bulundu.

Trabzon Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ​Türkiye üzerinden erişim engeli olan internet sitesinin sanal özel ağ kullanıp, yurt dışı bağlantısı sağlayarak, birçok kişinin kredi ile banka kartlarını ve kimlik bilgilerini kopyaladıklarını belirledi.

İnternet sitesinin yöneticilerinden bir tanesi olduğu tespit edilen M.K.’nın kaldığı konuta baskın düzenleyen polis ekipleri, 22 yaşındaki siber suçlu ve ona ait olan dijital cihazları ele geçirdi. Suçluya ait olduğu belirlenen cihazlardan mail hesabı ve şifresi, sosyal medya hesabı, nüfus cüzdan fotoğraf ve fotokopileri ile mail hesaplarından alınmış hesap ekstreleri bulunduğu veriler elde edildi.

M.K., polis merkezindeki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece ‘Banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması, nitelikli dolandırıcılık, bilişim yoluyla hırsızlık, kişisel verilerin hukuka aykırı yollarla ele geçirilmesi’ suçundan tutuklandı.