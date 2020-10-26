Bir Kişinin Testi Pozitif Çıktı: 5 Milyonluk Şehirde Herkes Test Edilecek

Koronavirüs salgını yayılmaya devam ediyor. Business Insider'ın aktardığı habere göre, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Kaşgar'da bir kişinin testinin pozitif çıkması üzerine herkesin test edileceği açıklandı.

Test Edilmeyen Kimse Kalmayacak!

Toplu test kararı şehirdeki bir giysi fabrikasında çalışan 17 yaşındaki kızın COVID-19 testinin pozitif çıkmasının ardından geldi. Kızın nasıl enfekte olduğunun belli olmadığı bilgisi aktarıldı. Reuters Pazartesi sabahı erken saatlerde 2,84 milyondan fazla insanın test edildiğini ve kalan testlerin Salı gününe kadar tamamlanacağını bildirdi.

Yaklaşık 5 milyon kişinin yaşadığı şehirde 137 yeni COVID-19 enfeksiyonu tespit edildi. Vakaların hiçbirinin semptom göstermediği söyleniyor. Tüm yeni vakaların gencin ebeveynlerinin çalıştığı başka bir hazır giyim fabrikasıyla bağlantılı olduğu konuşuluyor.

Kaşgar'da görülen yeni vakalar, 1 Nisan'dan bu yana Çin'de tespit edilen en büyük artışa işaret ediyor. Sizler şehirdeki herkesin test ediliyor olması hakkında neler düşünüyorsunuz? Hemen aşağıda yer alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!

Ülkemizde Son Durum

25 Ekim itibari ile son açıklanan verilere göre, Türkiye'de toplam hasta sayısı 361.801 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 9.799'a yükseldi. Toplam ağır hasta sayısının 1.744 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 314.390 olarak açıklandı.

Koronavirüs yakın temas ile insanlardan insanlara geçmekte. Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız önerilmekte. Öksürürken ve hapşururken ağzınızı / burnunuzu kapatmayı unutmayın. Doktorlar aşı için çalışmalarına devam etmekte.