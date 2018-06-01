5 Saatten Az Uyuyanların Ölüm Riski Artıyor

Uyku üzerine araştırmalar yapan bir grup bilim insanı, az uyuyanlar ile çok uyuyanların ölüm risklerine dair ayrıntılı bir çalışmanın altına imza attılar ve az uyuyanların ölüm riskinin çok uyuyanlara göre daha fazla olduğunu söylediler.

Journal of Sleep Research dergisinde yayımlanan çalışmada, hafta içi 5 saat ya da az uyuyan kişilerin uyku eksikliğini haftasonu tamamlamamaları durumunda oluşan ölüm riskinin, günde 6 ya da 7 saat uyan kişilere göre yüzde 65 daha fazla olduğu dile getirildi.

İsveç’in başkentinde bulunan Stockholm Üniversitesinde görevli Profesör Torbjörn Akerstedt’in başyazarlığını yaptığı makalede, 1997’da İsveç’te çalışan 38 binden fazla yetişkinden çalışma ve izin günlerindeki uyku sürelerine dair verilerin toplandığı belirtildi. Toplanan verileri 13 yıl sonra ulusal ölüm kayıtlarıyla eşleştiren araştırmacılar, ölüm riskini yükseltecek ve azaltacak faktörleri incelediklerini belirttiler.

Çalışma sonucunda günde beş saat ya da daha az uyuyan 65 yaş ve altındaki kişilerdeki ölüm riskinin, günde 6 ya da 7 saat uyuyan kişilerden yüzde 65 daha fazla olduğu; ancak aradaki açığın hafta sonu kapanması durumunda sağlık sorunlarının giderilebileceği dile getirildi.

Prof. Akerstedt, az uyumanın felç, kalp hastalığı, metabolik sendrom, hipertansiyon ve obezite gibi çeşitli sağlık sorunlarına yol açtığını ve bu hastalıklardan her birinin önemli ölüm riskleri taşıdığını söyledi. Günde 8 saatten fazla uyumanın da zararlı olduğuna değinilen çalışmada, aynı zamanda, uyku düzeni ile ölüm riski arasındaki bağın 65 yaşından sonra ortadan kaybolduğu kaydedildi.