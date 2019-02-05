5 Şubat Dünya Güvenli İnternet Gününüz Kutlu Olsun!

Dünyanın pek çok ülkesinde 5 Şubat'ta kutlanan güvenli internet günü, çocukların ve gençlerin interneti belirli bir sorumluluk dahilinde güvenle kullanmalarını destelemek ve onları internetin yasadışı ve zararlı içeriklerinden korumak amacıyla kutlanmakta.

1999 yılında Avrupa Birliği Komisyonu bünyesinde oluşturulan Güvenli İnternet Programı kapsamında 2004 yılında INSAFE (European Safer Internet Network) ağı kurulmuştur. İnternetin bilinçli ve güvenli kullanımı çerçevesinde bilinçlendirme faaliyetlerine öncülük etmesi için kurulan INSAFE bugün Avrupa’daki Güvenli İnternet Merkezlerinin koordinasyonunu sağlayan bir ağdır. Güvenli internet kutlamalarına 2010 yılında dahil olan ülkemiz, yaklaşık 130 ülke ile birlikte güvenli interneti kutlamakta.

BTK, Güvenli İnternet Gününü Kutladı!

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nda gerçekleşen kutlamanın açılışında konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "Güvenli İnternet Hizmetinin etkin bir şekilde yürütülebilmesi için birer içerik/yer sağlayıcı olan sosyal medya platformlarına da ciddi görevler düşmektedir. Bu platformlar internetteki yasadışı içerikle mücadelede ülkelerle işbirliklerini artırarak daha sorumlu davranmalıdırlar." sözlerine yer verdi.

Dünya Güvenli İnternet Günü etkinliği çeşitli atölye ve eğitim çalışmalarıyla devam ediyor. Gençlerimiz ve çocuklarımız çok eğleniyor. 🤗#gig2019 #SID2019 #GüvenliİnternetGünü #SaferInternetDay pic.twitter.com/Neb6LXWH9F — BTK (@BTKbasin) 5 Şubat 2019

Sizler interneti güvenli olarak kullanıyormusunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz!