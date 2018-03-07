50 Bin Web Sitesinde Kripto Para Madenciliği Yapılıyor

Geçtiğimiz günlerde ortalama her üç sitesinden birinde Wordpress kullanıldığı ortaya çıkmıştı. Şimdi ise 50 bine yakın Wordpress tabanlı web sitesinde kripto para madenciliği yapıldığı ve böylelikle sitelerin ziyaretçileri üzerinden para kazanıldığı belirtiliyor.

Bad Packets Report'ta güvenlik araştırmacısı olan Troy Mursch yaptığı bir araştırma sonucunda pek çok sitede madencilik altyapısının olduğunu belirtti. Kriptokrasi malware'i barındıran en az 48,953 web sitesinin olduğunu dile getiren Mursch, bu sitelerin birçoğunda Coinhive'den yararlanıldığını söyledi. JavaScript ile çalışan Coinhive, ortalama 40 bin sitenin içerisine yerleştirilmiş durumda.

Geçtiğimiz Kasım ayında 30 bin sitenin Coinhive'den yararlandığı da hatırlatılırken, dört aylık süreçte 10 bin sitenin bu altyapıyı kullanması dikkat çekmeyi başardı. Ayrıca kripto para madenciliği yapan sitelerin yüzde 81 oranında Coinhive kullandığını da söyleyelim.

Coinhive dışında geriye kalan yüzde 19'luk kısımda ise Crypto-Loot, CoinImp, Minr gibi sistemlerin kullanıldığı dile getirildi.

Madencilik, Kamu Sitelerinde Bile Var

Şubat ayında bir takım güvenlik araştırmacıları tarafından ifade edilen bu bilgiye henüz yanıt gelmedi. Hükümet ve kamu hizmeti portalları da dahil olmak üzere birçok meşru web sitesinde yer alan kripto para madenciliğinin büyük paralar kazandırdığı dile getiriliyor.