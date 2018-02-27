50 Cent Bitcoin Konusunda Yalan Söylemiş

Yaklaşık bir ay kadar önce 50 Cent’in kaybettiği Bitcoin’leri tekrar bulmasıyla birlikte servetine 8 milyon dolar daha eklediği iddia edilmişti. 50 Cent sosyal medya hesabı üzerinden yaşananları doğrularken, bugün bütün bu haberlerin yalan olduğu ortaya çıktı.

TMZ isimli internet sitesi, yaptığı haberle birlikte 50 Cent’in 2014 yılında çıkardığı Animal Ambition albümünü Bitcoin olarak da satışa çıkardığını ve bu yolla 700 BTC kazandığını söylemişti. Haberin yapıldığı gündeki kurlara göre 8 milyon dolar değerinde 700 BTC’nin kayıp olduğunu söylenirken, 50 Cent sosyal medya hesabı üzerinden kaybettiği 700 BTC’yi bulduğunu açıklamıştı. Bugün yayınlanan yeni haberlerdeyse tüm bu söylentilerin doğru olmadığı ortaya çıkarıldı.

CNBC, 50 Cent’in 2015 yılında Chapter 11’in batmasıyla ilgili görülen dava sırasında, mahkemeye mal varlığıyla ilgili çeşitli dokümanlar sunduğunu belirtti ve bu dosyalar arasında BTC’lere dair herhangi bir detay bulunmadığına dair bir haber yayınladı. Haberin yayınlanmasından sonra 50 Cent, bugüne kadar eline hiç BTC geçmediğini ve yayınlanan haberlerden sonra sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımların doğruyu yansıtmadığını söyledi.

2014 yılında Animal Ambition albümünün Bitcoin karşılığında satıldığını kaydeden ünlü rapçi, buna rağmen elde edilen bütün BTC’lerin anında dolara çevrilerek, sadece birkaç bin dolarlık gelirin elde edildiğinin altını çizdi ve bütün Bitcoin söylentilerine noktayı koymuş oldu.