50 Milyon Kişinin Kişisel Bilgileri Satılmış!

Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından yapılan titiz çalışmalar sonrasında yakalanan iki kişinin, bugüne kadar 50 milyondan fazla Türk vatandaşının kişisel bilgilerini ele geçirip sattıkları ortaya çıktı.

Siber Suçlarla Mücadele Şubesinde görevli polisler bir süre önce kurdukları internet sitesi üzerinden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının kimlik bilgilerini ele geçirdiklerini tahmin ettikleri iki kişiyi takibe almışlardı. Yapılan çalışmaların ardından, takip edilen iki kişinin vatandaşların kimlik bilgileri, adresleri ve telefon numaraları gibi kritik bilgilere ulaştıkları tespit edildi.

Gerekli kanıtların toplanmasından sonra harekete geçen polisler, internet sitesinin kurucusu ve sahibi olduğu belirlenen Yusuf K. ile yardımcısı H.K. gözaltına aldı. Zanlılara ait adreslerdeki aramalarda, verilerin depolandığı belirlenen 26 hard disk, ruhsatsız birer av tüfeği ve tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 15 mermi, gaz maskesi, rambo bıçağı, 9 dizüstü bilgisayar ve çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.

Çok sayıda üst düzey devlet görevlisinin bilgilerini dahi ele geçirmeyi başaran zanlılardan Yusuf K, sorgusu sırasında sekiz aylık süreçte 100 bin liradan fazla gelir elde ettiklerini, bu parayla ev kirasını ödediğini ve 2 çocuğunu özel okula göndermeye başladığını söyledi.