Yerli Yapay Zeka 50 Saniyede Covid-19 Testi Yapıyor

50 saniyede Covid-19 testi nasıl yapılır? İstanbul Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi ve TÜBİTAK iş birliğiyle yaklaşık bir yıl içerisinde geliştirilen yapay zeka, saniyeler içerisinde PCR testinin sonucunu gösterebiliyor.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa (İÜC) Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Sabancı Üniversitesi ve TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü ortaklığıyla geliştirilen yerli yapay zeka, Covid-19 için test edildi. Toraks bilgisayarlı tomografide (BT) kullanılan yazılım, %95 doğruluk oranına ulaştı.

İÜC Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Radyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Osman Kızılkılıç tarafından yapılan açıklamaya göre, PCR testi hasta tespiti ve ilaç takibi için bir hayli önem arz ediyor. Bu yüzden Covid-19 tespitini kısa sürede sağlamak virüs yayılımını azaltabilir.

"Geliştirilen yazılımla şu anda 50 saniye civarında yüzde 95 doğruluk payıyla, çekildiği anda hastada Covid'e ait pozitif bulguların olduğunu bize bildiren, doktora önceden bir rapor veren, doktoru uyaran bir sistemi geliştirmeyi başardık. Şu anda tıbbi süreçlerine devam ediyoruz ama klinikte artık yüzde 95 başarıya ulaştığı için şu anda kullanıyoruz. Buradaki asıl amaç, hastaya hızlı tanı koymak, doğru tanı koymak, doğru tanıyı hasta bazında, hastayı özelleştirmiş bir tanı şeklinde koymak. O nedenle bundan sonra da bu yazılımlar daha geliştirilebilir, akciğerde kanser taramaları, nodül taramaları için, mamografilerde meme kanserlerinde kullanılabilir. Bütün bu yazılımlarla yapılmaya çalışılan şey, hastalara doğru tanıyı daha hızlı şekilde koymak."

50 saniyede Covid-19 testi nasıl yapılır?

Sabancı Üniversitesi Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği Programı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Berrin Yanıkoğlu Yeşilyurt'un açıklamaları ise yerli yapay zekanın 8-9 ay içerisinde geliştirildiğine işaret ediyor.

Akciğere yönelik bilgisayarlı tomografi incelemesi Covid-19 tespitinde birkaç saati buluyorken, radyologlarca incelenip doktora bilgi verme süreci işi yavaşlatıyor. Fakat yerli yazılım sayesinde Yazılımın tüm bu hasar tespit süreci 1 dakikadan kısa sürede, ortalama 45 ila 50 saniyede tamamlanmakta.