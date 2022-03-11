500 Metre Büyüklüğünde Bir Asteroit Dünya'nın Yakınından Geçmek Üzere

NASA, gözlerini bugün Dünya'nın yakınından geçecek olan asteroite çevirdi. Asteroid 2015 DR215 yaklaşık olarak bir stadyum büyüklüğünde ve NASA onun Dünya'nın yaklaşık 4,1 milyon mil uzağından geçmesini bekliyor.

NASA'nın asteroit takipleri, 2015 DR215'in yanı sıra önümüzdeki birkaç gün içinde gezegenimizin yanından uçmaya hazırlanan diğer birkaç asteroit üzerinde. 2015 DR215'in 11 Mart 2022 günü Dünya'nın yakınından geçmesi bekleniyor. Bu büyüklükteki bir asteroitin gezegenle çarpışması durumunda Dünya'ya zarar vermesi mümkün olsa da 4 milyon mil öteden geçeceği gerçeği durumu güvenli kılıyor.

Bu, Dünya'ya zarar verecek kadar büyük bir asteroitin son zamanlarda gezegenimizin yakınından uçtuğu ilk sefer değil. Benzer büyüklükteki bir asteroit olan 4660 Nereus'un Aralık ayında Dünya'nın yakınından geçtiğini gördük. Ardından Ocak ayında gezegenin yakınından geçen bu sonuncusundan bile daha büyük bir asteroit, 2015 DR215'ten bile daha yakından geçmişti.

Bu asteroit Dünya'nın yakınından 19.000 mil hızla geçecek. NASA, asteroiti "potansiyel olarak tehlikeli" bir varlık olarak kabul etti. Ancak unutmamakta fayda var, NASA yeterince büyük ve Dünya'nın 4,65 milyon mil yakınına gelen herhangi bir asteroiti her daim potansiyel bir tehlike olarak görüyor. Ek olarak bu, aynı asteroitin Dünya'nın yakınından ilk geçişi de değil. NASA'nın asteroit takibine göre 2015 DR215, 2021 Mart ayında da yakınımızdan geçmişti.

NASA Dünya'yı Asteroitlerden Nasıl Korumayı Planlıyor?

Asteroitlerin yanımızdan güvenli bir şekilde geçtiğini görmek harika ama tehditkârlıkları her daim aynı kalmayacak. Bu yüzden NASA, Dünya'yı tehdit edebilecek asteroitlere karşı savaşmak için bir program üzerinde çalışıyor.

D.A.R.T. ismindeki program, asteroitleri hedefledikleri hedefe ulaşmamaları için yeniden yönlendirmeye yardımcı olmak için tasarlandı. NASA şu anda D.A.R.T.'ı test ediyor ve bu yıl içinde bu testlerden bazı sonuçlar görmeyi bekliyoruz. D.A.R.T. başarılı olursa, 2015 DR215 gibi görece daha Dünya'nın daha yakınından geçen asteroitlerle ilgili endişelerimiz de ortadan kalkaca.