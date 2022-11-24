Whatsapp'tan Büyük Güvenlik açığı: 500 Milyon Kişinin Numaraları Satışa Çıktı

Dünya çapında yapılan veri sızıntıları her geçen gün artmaya devam ediyor. 16 Kasım'da hackerların sıklıkla ziyaret ettiği bir forumda açılan başlıkta, 500 milyon Whatsapp kullanıcısının 2022 yılı güncel numaraları satışa çıkarıldı.

Hackerlar, güncel olduklarını iddia ettiklerini 500 milyon numaralık verinin içerisinde Türkiye'den 20 milyon, Suudi Arabistan'dan 29 milyon, Mısır'dan 45 milyon, İtalya'dan 35 milyon ve ABD'den 45 milyon numara yer aldığını belirtti.

Meta'dan Henüz Cevap Gelmedi

Cybernews'e ulaşan hackerlar, Birleşik Krallık ve ABD'ye ait 1000'e yakın numarayı basın mensuplarıyla paylaştı. Cybernews, numaraların hepsinin gerçekten Whatsapp kullanıcılarına ait olduğunu belirledi.

Hackerlar, şimdilik verileri sızdırırken hangi yöntemleri kullandıklarını açıklamadı. Hacker cephesindeki bu sessizlik, veriler üzerine bir şüphe düşürüyor.

Şimdilik konuyla ilgili Meta'dan herhangi bir cevap gelmedi. Öte yandan siber güvenlik uzmanlarına göre geride bıraktığımız 2 yıl içerisinde dünya çapında yaşanan büyük sızıntılar sonrasında bu listeler toplanmış olabilir.

Yani hackerların iddia ettiğinin aksine güncel değil, sızdırılan milyonlarca eski telefon numarasının yeniden listelenmesi ile karşı karşıya olabiliriz.