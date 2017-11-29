500 Milyon Yahoo Hesabını Rus İstihbarat Ajanları Hacklemiş

22 yaşındaki Kanada vatandaşı Karim Baratov, 2014 yılında Yahoo'ya gerçekleştirilen ve 500 milyon hesabın hacklenmesine yol açan saldırıda Rus istihbarat ajanlarına yardım etmekle suçlandı.

Kazakistan doğumlu Baratov, Rusya Federal Güvenlik Servisi'nden (FSB) iki istihbarat ajanı ile birlikte, 500 milyon Yahoo hesabına ait özel bilgileri çaldığı gerekçesiyle Mart ayında Toronto'da tutuklanmıştı.

Yetkililer, Baratov'un Rusya Federal Güvenlik Hizmetleri (FSB) için bir yüklenici olarak görev yaptığını söyledi. Baratov, bilgisayar korsanlığı, kimlik hırsızlığı ve veri ihlali dahil olmak üzere sekiz ayrı suçtan suçlu bulundu. Adalet Departmanı, Baratov'un iki FSB subayı olan Dmitry Dokuchaev ve Igor Sushchin'in emriyle siber casusluk yaptığını söyledi.

FSB ajanları, Yahoo harici hesaplar için de Baratov ile iş birliği yapmış. 22 yaşındaki bilgisayar korsanının en az 80 Gmail'e girmek için Rus ajanlardan para aldığı ve toplamda 50 Gmail hesabını hacklediği ortaya çıktı.

Çalınan bilgiler arasında kullanıcıların adları, elektronik posta adresleri ve telefon numaralarıyla tanınmaz hale getirilen şifreler bulunuyor. Diğer internet sitelerinde de bulunması muhtemel şifrelerle ilgili soruların yanıtlarında da problem çıkabileceği belirtildi.

Bununla birlikte Baratov'un yakalanması, bu soruşturmadan kaynaklanan tek tutuklama. Söz konusu iki diğer ajan Rusya'da ikamet ettiği için şu anda yakalanmaları mümkün değil ancak suçlamaların odağında bu iki ismin olduğunu da belirtelim. ABD ile Rusya arasında herhangi bir iade anlaşması mevcut değil; bu da ajanlar Rusya dışında yakalanmadıkça suçlamaların muhtemelen sonuçlanmayacağı anlamına geliyor.

Savcılar, Baratov için ilk etepta 70 ila 87 ay hapis cezası istiyor. Cezanın yargılaması 20 Şubat 2018'de yapılacak.

Yaşanan hack skandalı nedeniyle Yahoo'nun satış fiyatında 350 milyon dolarlık indirim yapılmış ve şirket 4,5 milyar dolara Verizon'a satılmıştı.