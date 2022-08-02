Bakan Nebati Açıkladı: 500 TL Banknot ve 10 TL Madeni Para Geliyor Mu?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, geçtiğimiz günkü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bir süredir ortalıkta dolaşan 500 TL'lik banknot ve 10 TL'lik madeni para basımı iddialarını da cevapsız bırakmadı.

Yüksek enflasyonun getirisi nedeniyle 500 TL'lik banknot ve 10 TL'lik madeni para ihtiyacıyla ilgili iddiaların yöneltildiği Bakan Nebati kesin bir dille bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

“Hiçbir şekilde çalışma da yok, ihtiyaç da yok, paralar aynı şekilde kalacak”



Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 500 ve bin TL’lik banknot iddialarına yanıt verdi. Detayları @trthaber muhabiri Merve Sarıkaya aktardı. pic.twitter.com/U69MPIzYLL — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 2, 2022

500 TL Banknot ve 10 TL Madeni Para İddiası Nasıl Ortaya Çıktı?

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın geçtiğimiz günlerde ortaya attığı bu iddia, yüksek enflasyonun paranın alım gücünü azalttığı gerekçesiyle ortaya çıkmıştı. Merkez Bankası'nın çoktan buna dair hazırlıklarını bitirdiğini belirten Yalım'ın bu iddiaları Bakan Nebati tarafından kesin bir dille yalanlandı.

Bakan Nebati'nin konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

"Kesinlikle hiçbir şekilde bu yönde bir çalışma da yok ihtiyaç da yok, paralar aynı şekilde kalacak."

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce 500 TL banknot ve 10 TL madeni paraya ihtiyacımız var mı? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.