500 TL'lik Banknot ve 5 TL'lik Madeni Para Geliyor

Yeni gelen açıklamaya göre çok yakında 500 TL'lik banknotlarla birlikte 5 TL'lik madeni paralar geliyor.

Türk Lirası'nın yabancı kurlar karşısında her geçen gün artan değer kaybı ve ülkemizdeki enflasyonun son hızıyla yükselmesi ile birlikte en büyük banknotun 500 TL olacağı yönünde iddialar bir süredir gündemdeydi. Bugün bu iddialar kısmen doğrulandı. Bunun yanı sıra 500 TL'lik banknotları 5 TL'lik madeni paraların da takip edeceği bilgisi paylaşıldı.

500 TL Banknot ve 5 TL Madeni Para Geliyor

Eski Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şenol Babuşçu, şahsi Twitter hesabından atmış olduğu tweetle 500 TL’lik banknot ve 5 TL’lik madeni paraların basımı için hazırlıkların başladığını söyledi.

Şu anda piyasada 5 TL, 10 TL, 20 TL, 50 TL, 100 TL ve 200 TL'lik banknotlar mevcut. En büyük madeni para ise şu anda 1 TL. Alınan bu yeni kararla birlikte en büyük banknot ve en büyük madeni para değişmiş olacak.

500'lük banknotlar ve 5 TL madeni paralar için hazırlıklar başladı.... — Şenol Babuşcu (@senolbabuscu) April 24, 2022

Türk Lirası, 2021 yılında dolar karşısında en fazla değer kaybeden para birimi olmuştu.

Alınan bu yeni kararla ilgili resmî açıklamaların çok yakında yapılacağı iddia ediliyor. Peki siz bu karar hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.