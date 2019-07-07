500 Türk Şirketinin Toplam Satışı Walmart'a Yetişemiyor

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan Fortune Global 500 listesinde 514,4 milyar dolar satış değerine ulaşan Walmart, bu konuda 500 Türk şirketinden bile daha değerli. İşte şaşırtan rakamlarıyla Walmart ve Türk şirketleri kıyaslaması:

Türkiye'nin 500 büyük şirketinin toplam net satış geliri yaklaşık 300,2 milyar dolara denk geliyor ve bu rakamın Amerikan perakende zinciri Walmart'ın yarısını oluşturduğu gözden kaçmıyor. Geçtiğimiz dönemde 514,4 milyar dolarlık satış değeriyle büyük ilgi çeken Walmart, 500 tane Türk şirketini sollamış durumda.

Fortune 2018 listesinde en büyük perakende ağını oluşturduğu ifade edilen Walmart, en yakın rakibine de 300 milyar dolara yakın fark atmış durumda. 290,2 milyar dolarlık satış geliriyle enerji devi Exxon Mobil ikinci ve 265,6 milyar dolar satışla Apple üçüncü sırada boy gösteriyor. Yani en büyük 500 Türk şirketinin satışı en fazla Exxon'u geçebiliyor.

Türk Şirketlerinde En Çok Satışa Ulaşan TÜPRAŞ

Fortune Türkiye listesine bakıldığında ise 16,7 milyar dolar satış değeriyle TÜPRAŞ birinci sırada. 11,4 milyar dolar satış rakamıyla Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) ikinci ve üçüncü sırada da 11,1 milyar dolar ile THY bulunuyor. Yani Walmart, en yüksek satış değerine ulaşan Türk şirket TÜPRAŞ'tan bile 31 kat daha fazla satış gerçekleştirmiş.