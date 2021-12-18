Kütahya'da 5000 Yıllık Herkül Heykeli Bulundu

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde yürütülen kazılar kapsamında önemli parçalara ulaşıldı. Kütahya'dan 5000 yıllık Herkül heykeli çıktı. Yunan mitolojisine ait Afrodit ve Dionysos heykelleri de daha önce bulunmuştu.

Halihazırda UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde boy gösteren Aizanoi Antik Kenti'ndeki Penkalas bölgesinde kazı çalışmaları Yunan mitolojisine ışık tutuyor.

Mitolojide "Herakles" olarak da bilinen yarı tanrı Herkül'ün baş kısmı olmayan mermer heykeline geçtiğimiz günkü kazılar sırasında ulaşıldı.

Çavdarhisar ilçesindeki Aizanoi Antik Kenti'nde devam eden kazı çalışmaları, Kütahya Müze Müdürlüğü ve Dumlupınar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü tarafından 120 kişilik bir ekiple yürütülüyor.

Mermer heykelle ilgili olarak açıklamalarda bulunan kazı Koordinatörü Prof. Dr. Gökhan Coşkun, bu heykelin arkeoloji literatüründeki 'dinlenen Herakles' tiplemesine uyum gösterdiğine dikkat çekildi.

Coşkun açıklamasında, "Her ne kadar baş kısmı korunmamış olsa da üzerindeki aslan postundan hareketle Herakles olduğunu çok kolay bir şekilde anlayabiliyoruz." ifadelerini kullandı.

5000 yıllık Herkül heykeli Kütahya'dan çıktı

Kazılarda bulunan aletlere dayanarak tarihinin M.Ö. 3000'li yıllara dayandığı düşünülen bölge; tiyatro, stadyum, Zeus Tapınağı ile Agora gibi tarihi yapılarıyla dönemin metropolislerinden biri olduğunu gösteriyor.

Son dönem yürütülen kazılar ise özellikle Penkalas çayında yoğunlaştırıldı. Çalışmalarda mitolojide aşk ve güzellik tanrıçası Afrodit ile şarap tanrısı Dionysos heykellerinin baş kısmı bulunmuştu. Şimdi de Yunan mitolojisinde Herakles olarak bilinen yarı tanrı Herkül'ün heykeline ulaşıldı.

Dumlupınar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı ve Kazı Koordinatörü Prof. Dr. Gökhan Coşkun, çeşitli heykel parçalarınu bulmaya devam ettiklerini de ifade etti. Prof. Dr. Gökhan Coşkun Herakles hakkında şu bilgileri verdi: