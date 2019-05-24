İsrailli bilim insanları, Antik Mısır’dan kalma çömlek parçalarından topladıkları 5.000 yıllık mayadan bira yaptılar, sonra da tadına baktılar.

Kudüs İbrani Üniversitesi’nde görev yapan mikrobiyologlar, firavunların hüküm sürdüğü Antik Mısır döneminde bira ve balkabağı yapımında kullanılan çanak çömlek parçalarından toplanan 5.000 yıllık mayadan içilebilir bira üretti.

Parçalardaki maya kalıntılarının geleneksel Etiyopya bal şarabı ve modern bira mayasında bulunan kültürlere benzer olduklarını keşfeden bilim insanları, maya numunelerini topladılar ve genomlarına ayırdılar.

Verileri sadece incelemekle yetinmeyen araştırmacılar, tarihi mayadan bira yapmak için İsrail’in en ünlü bira uzmanlarından bir tanesinin yardımına başvurdular.

Ekip, izole edilmiş farklı maya kalıntılarını kullanarak, birden fazla ünite üretti. Biralardan bir tanesinin aromatik ve lezzetli olduğunu söyleyen araştırmacılar, diğerinin ise hafif mayhoş bir tada sahip olmasına rağmen içilebilir olduğunu belirtti.

İsrail Antikalar İdaresi'nden Yitzchak Paz, “Burada gerçek bir atılımdan bahsediyoruz. İlk kez antik bir mayadan bira üretmeyi başardık” dedi.

Hebrew Üniversitesi'nden Ronen Hazan ise, ”Buradaki en önemli nokta, çömleklerin içinde bulunan maya kalıntılarının binlerce yıl boyunca hayatta kalması. Elde edilen bira ise hiç fena değil” ifadelerini kullandı.