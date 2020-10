52 TL Değerindeki İki Oyun Ücretsiz Oldu!

Epic Games, bu haftanın ücretsiz oyunlarını indirmeye sundu. 52 TL değerindeki Amnesia: A Machine for Pigs ve Kingdom: New Lands Epic Games Store’da ücretsiz oldu. Bir hafta süre ile devam edecek olan bu fırsatı kaçırmayın. Önümüzdeki hafta için de Costume Quest 2 ve Layers of Fear 2 seçilmiş.

52 TL Değerindeki Amnesia: A Machine for Pigs ve Kingdom: New Lands Fırsatını Kaçırmayın!

Nisan ayı içerisinde ilk Amnesia yine Epic Games Store üzerinden ücretsiz olarak dağıtılmıştı. Bu hafta ile seri tamamlanmış oluyor. Kingdom: New Lands ise keyifli bir hayatta kalma ve strateji deneyimi sunacak gibi görünüyor.

Amnesia: A Machine for Pigs

2013 yılında çıkmış olan Amnesia: A Machine For Pigs, 1899 yılında geçiyor. İlk oyunun aksine farklı bir karakteri yönetiyorduk. Bu defa zengin bir fabrikatör olan Oswald Mandus rolündeydik. Londra şehrinin sokaklarında geçen oyunda, üretilmiş ve kötü bir amaç için kullanılacak olan bir makine harekete geçmek üzeredir. Deliliğe ve acıya neden olacağı söylenen bu makine, aynı zamanda dünyayı da değiştirecektir. Çocuklarının başının belada olduğunu bilen Mandus olarak biz ise çok geç olmadan onları kurtarmak için zamana karşı bir mücadeleye girişiyoruz.

Kingdom: New Lands

Kingdom: New Lands, canavarların saldırısı altındayken uzun süre ayakta kalan krallık inşa etmeye çalışan kral açısından baktığınızda orijinal oyun ile benzerlik gösteriyor. Ancak bu defa kral, geçirdiği gemi kazası sonrasında bir adada başlayacak ve saldırıya uğramadan önce başka bir adaya seyahat etme hedefinde olacak.

Araştırma, keşif ve hayatta kalma üzerine kurulu olan Kingdom: New Lands oyunda, toplamda altı farklı ada olacak. Oyunda mevsimler de olacak ve duruma göre ekonomik anlamda sıkıntılar yaşayabileceksiniz. Haliyle bir sonraki ada bir öncekinden daha zorlu olacak. Ne var ki buna karşılık olarak, yeni binek hayvanlar ve özel yapılar dahil daha farklı eşyalara erişim sağlayabileceksiniz. İlerleyişiniz boyunca karşınıza ayrıca size yardımı dokunabilecek karakterler ve gizemli heykeller de çıkacak.

Eğer bu oyunlardan hoşunuza giden olduğu takdirde, 22 Ekim 2020 Perşembe günü TSİ 18:00 öncesinde buradan kütüphanenize eklemeniz durumunda kalıcı olarak sizin olacaklar.